Federico Fashion Style, giallo sul suo salone: “Svuotato, dentro solo manichini”

Personaggi Tv. Cosa sta succedendo davvero nel regno scintillante del parrucchiere Federico Fashion Style? Il suo salone di Napoli, aperto in grande stile e chiuso… nel silenzio più totale. Un mistero che sta infiammando il mondo del gossip e del beauty, con fan e clienti lasciati senza spiegazioni. Ma cosa si nasconde dietro quella serranda abbassata senza preavviso?

Salone Federico Fashion Style Napoli: l’assenza che fa rumore

Nel cuore pulsante del Vomero, precisamente nella Coin di via Alessandro Scarlatti, qualcosa non torna: il salone di Federico Fashion Style è sparito. Letteralmente. Dove prima brillavano phon dorati e glitter ovunque, oggi si trovano solo manichini e abiti. Una sparizione senza preavviso, senza neppure una Instagram story di commiato.

A dare la notizia bomba è stata Fanpage.it, che ha anche tentato invano di prenotare: il numero risulta disattivato. E alla chiamata alla sede di Anzio, ecco la conferma secca: “Sì, il salone di Napoli è chiuso.” Fine delle trasmissioni. Ma cosa sta accadendo davvero?

Federico Fashion Style: silenzio social (che dice tutto)

Nessun comunicato ufficiale, nessun post nostalgico, nessuna diretta lacrimosa. Anzi, l’effervescente Federico Lauri continua a promuovere a gran voce gli altri suoi saloni: Anzio, Milano, Roma, Firenze, perfino Sharm el Sheikh, dove vanta un esclusivo beauty point in un resort extra lusso. Ma di Napoli, nessuna traccia. Silenzio stampa.

E proprio questa assenza comunicativa – insolita per un personaggio così attento all’immagine – ha il sapore di una conferma silenziosa. I fan si interrogano, i social si scatenano, ma lui, il Re del ciuffo platinato, per ora non risponde.

