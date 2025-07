Mara Venier, nuovo colpo di scena su “Domenica In”: cosa succede

News Tv. Domenica In non smette mai di stupire. E anche stavolta, la soap opera della domenica pomeriggio ci regala un colpo di scena niente male. La nuova stagione, in partenza il 14 settembre 2025 su Rai 1, sembra già una puntata di Beautiful: tra tensioni, uscite di scena e misteri degni del miglior thriller, il pubblico non sa più cosa aspettarsi.

Gabriele Corsi rinuncia a “Domenica In”: cosa sta succedendo

La Rai ha provato a metterci una pezza con un comunicato diplomatico, parlando di “intesa consensuale” (che suona sempre come quando si dice “restiamo amici” dopo una rottura). Ma la verità, a sentire le malelingue del dietro le quinte, sarebbe molto più pepata. Pare infatti che la decisione sia arrivata dopo lunghe discussioni e qualche muso lungo, con Corsi che ha preferito evitare di finire nel tritacarne mediatico della domenica pomeriggio.

Del resto, le indiscrezioni circolavano da giorni: c’era aria di tempesta già prima dell’annuncio ufficiale. Il giornalista Giuseppe Candela aveva lanciato l’allarme su una revisione dei piani editoriali, lasciando intendere che tra Corsi e la direzione Rai non scorresse esattamente buon sangue. Insomma, le avvisaglie c’erano tutte, ma nessuno pensava a un addio così lampo.

Mara Venier e la mancata approvazione di Corsi

Curioso, però, che la decisione di affiancare Mara con una spalla fosse nata proprio per alleggerire la regina della domenica, provata dalle preoccupazioni per il marito Nicola Carraro. E invece, tra nomi imposti dall’alto e scelte fatte senza consultare la diretta interessata, la situazione si è fatta incandescente. Mara pare non abbia mai digerito la scelta di Corsi e la mancata consultazione è stata la classica goccia che fa traboccare il vaso. Gabriele Corsi però, non è stato l’unico a dare forfait.

