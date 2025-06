Mara Venier resta, ma cambia tutto: la nuova “Domenica In” (retroscena)

News Tv. La prossima stagione di Domenica In promette di essere una delle più rivoluzionarie degli ultimi anni. Se da un lato è certa la riconferma di Mara Venier, volto iconico del pomeriggio domenicale di Rai 1, dall’altro la trasmissione subirà un rinnovamento importante nel formato e nei contenuti. Un progetto “corale” in fase di definizione, con l’obiettivo di conquistare un pubblico più ampio, anche in risposta alla concorrenza diretta di Canale 5. Ecco cosa bolle in pentola per la nuova edizione al via da settembre.

Mara Venier resta al timone: la regina della domenica non si tocca

Nel marasma delle ipotesi, una certezza: Mara Venier sarà ancora la protagonista della prima parte di Domenica In, conferma Affari italiani. La Rai ha fortemente voluto riconfermare la conduttrice, amatissima dal pubblico e inamovibile punto fermo del pomeriggio festivo di Rai 1. Le sue interviste a cuore aperto, diventate ormai una cifra stilistica, continueranno ad aprire la trasmissione con il calore, l’ironia e l’empatia che l’hanno resa un riferimento. Questa scelta rassicura gli spettatori più affezionati e garantisce alla rete un avvio forte, capace di tenere testa alla concorrenza, in primis Amici di Maria De Filippi, che nella stessa fascia oraria domina l’audience con giovani talenti e spettacolo. Tuttavia, Rai 1 vuole anche diversificare l’offerta, per conquistare segmenti di pubblico meno fidelizzati o in cerca di un’alternativa di varietà.

“Domenica In”, l’idea di un programma corale e la rinuncia di Nek

All’interno del progetto di rinnovamento, si era pensato di affiancare alla Venier due volti nuovi, con l’obiettivo di trasformare Domenica In in un contenitore più “corale”, capace di coniugare talk e varietà. I nomi in lizza? Gabriele Corsi e Nek. Se il cantante di “Laura non c’è” aveva espresso interesse per il progetto, la scelta di proseguire con la sua carriera musicale lo ha spinto a fare un passo indietro.

Nek ha infatti preferito un impegno più agile, accettando di entrare nel cast de The Voice Senior come coach e giurato. Il programma andrà in onda in autunno, dopo Tale e quale show, e rappresenta per lui una soluzione flessibile, compatibile con la sua attività live. Domenica In, invece, richiede una presenza continuativa per oltre 8 mesi, una condizione troppo vincolante per il cantante. E Gabriele Corsi?

