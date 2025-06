Mediaset cambia palinsesto, stop alla serie top: ecco perché e quando torna in Tv

News TV. Il pubblico affezionato alle soap turche si troverà oggi davanti a una sorpresa poco gradita. Una di quelle notizie che spezzano la routine televisiva e fanno discutere gli spettatori più appassionati. Lunedì 2 giugno, infatti, il palinsesto di Canale 5 subirà un cambio improvviso che colpirà proprio una delle serie più seguite del daytime. Ma non si tratta di un addio definitivo, né di una cancellazione: dietro la scelta di Mediaset c’è un motivo ben preciso, legato a una data speciale.

Come accaduto lo scorso 25 aprile, anche per il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la rete ammiraglia del Biscione ha deciso di mettere in pausa Tradimento, la soap turca che ha conquistato il pubblico italiano con i suoi colpi di scena e i suoi intrecci drammatici. E mentre alcuni fan si dichiarano delusi, altri si interrogano su cosa andrà in onda al suo posto. La risposta è sorprendente.

Doppio appuntamento con Beautiful e spazio all’Isola dei Famosi

A sostituire l’amatissima serie con Vahide Perçin sarà un mix di soap e reality, per un pomeriggio a tutto intrattenimento. Dalle 13:45 alle 14:45 andrà in onda una maxi puntata di Beautiful, che per l’occasione raddoppia la sua presenza in palinsesto. Un modo per accontentare i fan della longeva soap americana che non smette mai di sorprendere con matrimoni, tradimenti e ritorni inattesi.

Subito dopo, alle 14:45, prenderà la linea L’Isola dei Famosi, con il consueto appuntamento quotidiano. I telespettatori potranno così seguire le ultime vicende dei naufraghi vip, tra prove estreme e tensioni sempre più accese sulla spiaggia dell’Honduras. Un appuntamento che si inserisce nella strategia Mediaset di puntare sull’adrenalina del reality nei giorni festivi, quando l’audience è più ampia e diversificata.

A chiudere il blocco del pomeriggio ci penserà The Family 2, la serie turca che verrà trasmessa alle 15:00. Una scelta che conferma l’attenzione di Mediaset verso il pubblico amante del genere, anche se oggi Tradimento dovrà farsi da parte.

