Morte Papa Francesco, l’attacco di Mauro Corona a “È sempre cartabianca”: con chi se la prende

News TV. La morte di Papa Francesco ha scosso il mondo intero, e inevitabilmente ha acceso riflessioni, reazioni, e anche polemiche. A lanciare uno dei commenti più forti è stato Mauro Corona, scrittore, opinionista e presenza fissa del programma È Sempre Cartabianca, che non ha risparmiato parole né riguardi nel suo spazio d’apertura durante la puntata andata in onda all’indomani della scomparsa del Pontefice. Con il suo consueto tono ruvido e diretto, ha omaggiato il Papa, ma non ha perso occasione per attaccare duramente alcune figure internazionali.

Morte Papa Francesco: l’omaggio di Mauro Corona

“Non è più Papa Bergoglio, ma Papa Orgoglio”. Così ha esordito Mauro Corona, visibilmente colpito dalla notizia della morte del Pontefice. “Mi è dispiaciuto molto, pensavo fosse fuori pericolo. Ma lui sapeva bene che siamo solo tracce sulla nave”, ha detto, tratteggiando un’immagine poetica e struggente. “Era un galantuomo ed era uno di noi. Mi piaceva perché non si faceva portare in portantina. Andava contro i protocolli così barbosi. Stava con la terra e con la gente”.

Corona ha sottolineato la dimensione umana del Papa, la sua vicinanza alle persone comuni, e la sua capacità di rompere gli schemi tradizionali. Un approccio che ha saputo conquistare anche chi, per cultura o convinzione, era distante dalla Chiesa. “Il metodo migliore per fare gli uomini migliori: stare con la terra”, ha sentenziato.

