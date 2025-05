News tv. Myrta Merlino, addio a Pomeriggio 5: ecco chi potrebbe sostituirla – Venerdì 6 giugno calerà ufficialmente il sipario sull’avventura di Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5. Dopo due stagioni all’insegna di cronaca, attualità e interviste, la giornalista saluterà il pubblico di Canale 5, lasciando la poltrona di uno dei programmi simbolo del daytime Mediaset. E, soprattutto, lasciando aperti gli interrogativi su chi sarà il volto a raccoglierne l’eredità a partire da settembre.

I vertici del Biscione sono al lavoro per trovare il profilo giusto: una figura in grado di reggere una fascia oraria complessa, che impone ritmo, empatia e una forte identità. I nomi in ballo non mancano, ma al momento nessuna decisione ufficiale. La “fumata bianca” potrebbe arrivare solo nelle prossime settimane.

Estate con Alessandra Viero, poi la sfida dell’autunno

Intanto, dal 9 giugno, sarà Alessandra Viero, già volto del Tg5 e di Quarto Grado, a condurre Pomeriggio 5 News, versione estiva del programma. Una parentesi più asciutta in attesa del nuovo corso. L’uscita di scena della Merlino arriva dopo un biennio complicato, segnato da ascolti spesso sotto le aspettative e dal confronto (impietoso) con i numeri di Barbara d’Urso e, soprattutto, con quelli della concorrenza de La Vita in diretta di Alberto Matano. A pesare anche le sue frequenti assenze, che hanno alimentato critiche e dubbi sulla tenuta del progetto editoriale.

