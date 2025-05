News tv. Eurovision, scoppia il caso su Gabry Ponte: il gesto che scatena la polemica – È scoppiata una tempesta mediatica attorno a Gabry Ponte, il DJ che ha portato il brano “Tutta l’Italia” sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025 per San Marino. La sua esibizione, un’esplosione di suoni e colori, ha trasformato la finale di Basilea in una grande festa tricolore. Ma, ahimè, l’Europa non è stata altrettanto entusiasta.

Eurovision, scoppia il caso su Gabry Ponte: il gesto che scatena la polemica

Nonostante le aspettative altissime e l’accoglienza calorosa del pubblico, il pezzo di Gabry Ponte si è arenato all’ultimo posto, racimolando solo 27 punti. Una batosta resa ancora più amara dal fatto che l’Italia, il suo paese d’origine, gli abbia voltato le spalle, preferendo il Regno Unito. I punti italiani, albanesi e ciprioti si sono fermati a nove miseri voti, mentre il resto d’Europa ne ha aggiunti appena 18.

La delusione di una nazione

Sui social la reazione è stata immediata. “MA TOPO GIGIO È UBRIACO A VOTARE UNITED KINGDOM INVECE DI GABRY PONTE?”, ha commentato furiosamente @mat300m su “X”. Lamentele e accuse di esterofilia sono piovute da ogni dove, con i fan che si sono sentiti traditi dal proprio paese. “Scandalosi” i pochi punti ricevuti, secondo @LaSambruna, mentre altri puntano il dito contro un sistema che sembra ostacolare i propri talenti. La canzone, che molti credevano potesse essere la svolta per San Marino, si è invece rivelata un’occasione mancata.

