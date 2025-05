Nuovo trionfo per Stefano De Martino: la notizia è appena arrivata

News Tv. Affari Tuoi ha raccolto numeri importanti per tutta la stagione, confermandosi come un appuntamento fisso per milioni di italiani con Stefano De Martino, che si è rivelato essere una scelta strategica per la Rai. Il successo del format, unito alla crescente popolarità del presentatore, rappresenta oggi un punto fermo per Rai 1, mentre Stefano De Martino sembra essere il perfetto candidato a diventare uno dei volti principali della Rai. Il nuovo successo raggiunto ieri, domenica 4 maggio 2025, conferma che il conduttore convince sempre di più. (Continua dopo le foto)

Ascolti TV 4 maggio 2025: “Affari Tuoi” domina, flop per “The Couple” con Ilary Blasi

È Stefano De Martino il mattatore assoluto della domenica sera televisiva. Il suo Affari Tuoi – Speciale in prima serata su Rai 1 ha stracciato la concorrenza, totalizzando 5 milioni e 291mila spettatori pari a un 27,9% di share, confermandosi una delle certezze dell'intrattenimento targato Viale Mazzini. Il format storico, rivisitato in chiave evento per la serata domenicale, continua a far segnare ascolti da record, consolidando la posizione di De Martino come volto di punta della Rai. Un risultato che lascia poco spazio agli altri concorrenti, annichiliti da numeri che, in questa stagione, sono appannaggio di pochissimi programmi.

Ilary Blasi affonda: “The Couple” sotto il milione di spettatori

Serata da dimenticare per Canale 5 e per Ilary Blasi, approdata alla domenica con il suo The Couple – Una vittoria per due. Il programma, già in difficoltà da settimane, ha registrato soli 951mila spettatori con appena il 7,7% di share, segnando un ulteriore passo verso quella che ormai sembra essere una chiusura anticipata sempre più probabile. La terza puntata, segnata dall’eliminazione dei fratelli Mileto e delle sorelle Testa, non ha suscitato particolare interesse, neanche nel pubblico più affezionato a questo tipo di reality. La nuova collocazione domenicale, scelta per tentare il tutto per tutto, si è rivelata un azzardo mal calcolato.

