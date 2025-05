Personaggi tv. Sandra Milo, la terribile scoperta sulla tomba: la figlia furiosa – Sandra Milo è stata una delle figure più ammirate e iconiche del panorama culturale italiano. Con la sua personalità vivace, la sua ironia e la sua capacità di reinventarsi, è stata protagonista di numerosi film, diventando una musa per Federico Fellini e un volto amato dal pubblico. La sua morte, avvenuta il 29 gennaio 2024, ha scosso il mondo del cinema e della cultura italiana, ma anche coloro che l’hanno conosciuta come donna di straordinaria umanità. Durante il suo funerale, amici, colleghi e fan hanno reso omaggio alla sua memoria, testimoniando quanto fosse importante per la cultura italiana. (continua a leggere dopo le foto)

Sandra Milo, la terribile scoperta sulla tomba: la figlia furiosa

Purtroppo, ciò che doveva essere un momento di rispetto e ricordo si è trasformato in un triste episodio. La tomba di Sandra Milo, situata al cimitero del Verano a Roma, è stata vandalizzata. A denunciare l'accaduto è stata la figlia terzogenita, Azzurra De Lollis, che non ha potuto fare a meno di esprimere la sua rabbia sui social. La donna, visibilmente scossa, ha condiviso un messaggio di sconforto e indignazione, raccontando che le piante che adornavano la sepoltura sono state strappate e la lapide danneggiata.

Sandra Milo, tremenda scoperta sulla tomba: lo sfogo durissimo della figlia Azzurra

“Chissà cosa ci avrà trovato di così divertente colui o colei che ha strappato tutte le piante grasse e danneggiato la lapide della tomba di mia madre… Che Dio non voglia che io scopra mai chi sia stato l’autore di tali atti vandalici perché la mia ira sarebbe implacabile e incontenibile!”, ha scritto Azzurra, esprimendo tutta la sua frustrazione per l’atto. Lo sfogo non si è fermato a queste parole, ma ha preso toni ancor più accesi. Rivolgendosi direttamente ai colpevoli, ha scritto: “Mi rivolgo proprio a te – ai miserabili non si concede il Lei – se stai leggendo queste righe: un giorno anche tu finirai sotto terra – nessuno sfugge alla morte – e come mi piacerebbe poter vivere abbastanza per portare i miei cani a pisciare sulla tua tomba dopo averci sputato sopra. Gli spregevoli vigliacchi meritano solo il disprezzo più profondo.”

