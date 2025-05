“Grande Fratello” con o senza Signorini? Finalmente esce la verità

News Tv. Sebbene Mediaset non abbia ancora diffuso un comunicato ufficiale con la data di partenza, è altamente probabile che la nuova edizione del Grande Fratello prenda il via tra settembre e ottobre 2025, in linea con le stagioni precedenti. Come sarà la nuova edizione del reality? Le aspettative sono alte, e i fan attendono con curiosità le prime conferme ufficiali da Mediaset e dalla produzione Endemol Shine. Intanto, tutti si chiedono se troveremo ancora una volta Alfonso Signorini come conduttore del Grande Fratello. (Continua dopo le foto)

Signorini resta al timone del “Grande Fratello”: la conferma ufficiale

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, arriva finalmente la conferma: Alfonso Signorini sarà ancora una volta il conduttore del Grande Fratello, il reality cult di Canale 5, anche per la stagione televisiva 2025-2026. A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato il blogger Davide Maggio, che ha risposto in modo secco e diretto a un follower su Instagram: “Sì”, Signorini ci sarà. Una risposta che vale come una sentenza e mette fine a ogni speculazione, comprese quelle alimentate dallo stesso conduttore con risposte sibilline in recenti interviste. (Continua dopo le foto)

Una nuova edizione, ma senza rivoluzioni

Se la conferma di Signorini rappresenta un segno di continuità, è altrettanto chiaro che la prossima edizione del Grande Fratello non sarà rivoluzionata. Lo stesso Davide Maggio, sempre via social, ha chiarito: “Certezze per il futuro del Grande Fratello? Le stesse del passato…”, suggerendo che il format manterrà la struttura che lo ha reso un successo, senza stravolgimenti. L’ultima edizione, durata oltre sei mesi, ha registrato una media di 2,1 milioni di spettatori con uno share del 16,76%, numeri solidi che hanno probabilmente convinto Mediaset a mantenere la rotta. Cosa sappiamo sulle opinioniste? Anche loro saranno riconfermate?

