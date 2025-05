“Che tempo che fa”, bufera su Francesco Totti: le parole su Noemi scatenano il putiferio

News Tv. Francesco Totti è stato protagonista dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, il talk show di Fabio Fazio, raccontandosi con il solito stile spontaneo e disinvolto. Dalla sua nuova quotidianità con Noemi Bocchi ai viaggi post-carriera calcistica, l’ex capitano della Roma ha evitato accuratamente ogni riferimento all’ex moglie Ilary Blasi, probabilmente per rispetto delle attuali controversie legali. Tuttavia, è bastata una battuta infelice su Noemi Bocchi per scatenare una bufera online. Cos’ha detto Totti? (Continua dopo le foto)

“Che tempo che fa”, bufera dopo la battuta infelice di Francesco Totti su Noemi

Interrogato sul padel – sport che pratica con la compagna – Totti ha risposto alla domanda “Noemi è brava a padel?” con un laconico e sfortunato: “Essendo donna è bravina”. Il commento, accolto con un brusio istantaneo dal pubblico in studio, ha messo visibilmente in imbarazzo anche Fazio. Totti ha provato a correggere il tiro aggiungendo: “Dai, gioca… se la cava. Ovvio, non schiacci su una donna”. Ma il danno era ormai fatto. L’ex campione sembrava inconsapevole dell’effetto delle sue parole, che hanno immediatamente fatto il giro del web. Le sue dichiarazioni sono state viste da molti come l’ennesimo esempio di sessismo inconsapevole, un modo di pensare ancorato a stereotipi di genere difficili da scardinare, specialmente nel mondo dello sport. (Continua dopo le foto)

Social scatenati: accuse di sessismo e patriarcato

La reazione sui social, in particolare sulla piattaforma X, è stata durissima. “Imbarazzante. Ilary davvero ti sei salvata”, ha scritto un utente. Un altro ha sintetizzato l’indignazione collettiva con un diretto: “Ma vaffanculo va!”. Non sono mancate analisi più articolate, che hanno colto nella battuta di Totti una spia di cultura patriarcale ancora radicata nel linguaggio quotidiano. “Il patriarcato spiegato in modo semplice: ‘Essendo donna è bravina’”, ha scritto un’utente, mentre un altro ha osservato: “Se fosse stata la figlia, l’avrebbe chiamata fenomeno. Ma Noemi è una donna, quindi bravina”.

