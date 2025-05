News Tv. “The Couple”, Ilary una furia con le concorrenti: cos’è successo. Nel mondo scintillante dei reality show, dove ogni emozione è amplificata e ogni sguardo può diventare una miccia, Mediaset ha lanciato una nuova sfida con The Couple. Un format che promette tensione, complicità e, soprattutto, colpi di scena. L’ultima puntata non ha deluso: strategie tradite, alleanze infrante e uno scontro verbale che ha lasciato il pubblico senza fiato. Ma dietro la patina del gioco, si celano dinamiche umane complesse e rapporti messi a dura prova. E al centro di tutto, una Ilary Blasi più esplosiva che mai. (Continua a leggere dopo la foto…)

The Couple e le strategie di gioco: quando l’alleanza è solo apparenza

In questo nuovo esperimento televisivo, The Couple mette alla prova coppie vere e nate per gioco, costringendole a confrontarsi con prove fisiche, nomination e inevitabili tensioni. La puntata andata in onda eccezionalmente di domenica sera, anziché il consueto lunedì, ha avuto un impatto inaspettato: una serata di fuoco. La decisione di anticipare la trasmissione, secondo fonti Mediaset, è stata strategica per dare più respiro agli ultimi due episodi e preparare il terreno per L’Isola dei Famosi.

A pochi giorni dalla precedente messa in onda, i concorrenti si sono ritrovati faccia a faccia in studio, ed è lì che il patto stretto tra le coppie si è rivelato solo una fragile illusione. Jasmine Carrisi e il fidanzato Pierangelo sono stati i primi a far emergere la tensione: “Per due settimane avevamo fatto un’alleanza per non affossarci”, ha dichiarato lui con tono amareggiato. Il riferimento era chiaro: le sorelle Testa avevano rotto il patto, nominandoli nella puntata precedente. (Continua a leggere dopo la foto…)

Nomination e tradimenti: le sorelle Testa nella bufera social

Il confronto tra i partecipanti ha assunto i contorni di un vero e proprio processo in diretta. La versione delle sorelle Testa ha sollevato più dubbi che risposte. “In realtà io in puntata ho parlato con altre coppie. Mi hanno detto che li avrebbero votati e invece poi non è andata così”, ha tentato di giustificarsi Irma Testa, cercando di scaricare la responsabilità su un presunto fraintendimento.

A quel punto, è stata Jasmine Carrisi a riportare la questione su un piano più personale, denunciando una ferita emotiva profonda: “Se vieni in camera mia a dirmi di non affossarci e poi mi affossi, umanamente mi ferisci. Hai sbagliato”. Un’accusa diretta, che ha scosso anche il pubblico da casa.

Sui social, in particolare su X (ex Twitter), la reazione è stata immediata e implacabile. Hashtag come #fuorileTesta e #teamJasmine hanno scalato i trend, mentre gli utenti commentavano in modo feroce l’atteggiamento giudicato scorretto delle due sorelle. L’eliminazione delle Testa è stata accolta con un misto di sollievo e soddisfazione. “Giustizia è fatta”, ha scritto un utente, “nessuno ama i traditori, neanche in un reality”. A catalizzare l’attenzione del pubblico è stato, però, un momento in particolare che ha visto anche la conduttrice perdere la pazienza.

