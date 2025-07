News tv. Rai, torna lo storico programma: De Martino sostituito, ecco da chi – Dopo due anni di pausa, “Il Collegio” si prepara a tornare con una nuova edizione, ricca di sorprese e novità. Il celebre docu-reality di Rai 2, che ha segnato un’epoca nel racconto adolescenziale in tv, è stato confermato nei palinsesti Rai 2025/2026, con una formula rinnovata e un ritorno che punta a riconquistare il pubblico. Le voci si rincorrevano da settimane, complice l’apertura del casting avvenuta circa un mese fa. Ora però è arrivata l’ufficialità, annunciata durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai: “Il Collegio” è pronto a riaprire i cancelli, ma lo farà con uno stile e una collocazione molto diversi rispetto al passato.

Dal flop agli ascolti al rilancio: perché il Collegio era stato sospeso

La trasmissione aveva raggiunto il culmine del successo nei primi anni, conquistando i giovani (e non solo) grazie alla formula vincente: un gruppo di adolescenti costretto a vivere come se fossero in un’altra epoca, con rigide regole scolastiche e vita da collegio. Ma nel tempo, complice un certo calo di entusiasmo e ascolti in progressivo declino, il format ha perso appeal. L’ottava stagione, andata in onda nel 2023 e ambientata nel 2001, aveva registrato numeri modesti, nonostante la presenza di Stefano De Martino come voce narrante. La Rai aveva così deciso di congelare il programma, lasciandolo in stand-by fino a oggi.

Le novità della nuova edizione 2025: Pierluigi Pardo prende il posto di Stefano De Martino

La nuova stagione non sarà un semplice revival. Cambiano canale, collocazione, voce narrante e periodo storico. La Rai ha deciso di scommettere su un lancio in due fasi: la prima visibile in streaming su RaiPlay, e solo successivamente la messa in onda su Rai 2 in prima serata, probabilmente nel mese di dicembre 2025. È una strategia che punta a testare l’interesse del pubblico attraverso il web, per poi valutare un rilancio più ampio in tv. Tra le novità più curiose c’è anche il cambio della voce narrante. Addio a Stefano De Martino, impegnato su altri fronti in casa Rai. Al suo posto ci sarà una voce completamente diversa, ma altrettanto nota al pubblico: Pierluigi Pardo, giornalista e conduttore, darà il suo tono inconfondibile al racconto delle giornate collegiali.

