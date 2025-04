Sabrina Impacciatore senza freni a Belve: droghe, identità fluida e avances assurde

News TV. La prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda su Rai 2 da martedì 29 aprile, promette scintille. Tra gli ospiti più attesi c’è Sabrina Impacciatore, l’attrice italiana ormai considerata una vera star a Hollywood dopo il successo di The White Lotus. Intervistata da Francesca Fagnani, Sabrina si lascia andare a rivelazioni inaspettate, raccontando senza filtri episodi della sua vita privata e delle sue esperienze più estreme.

Si comincia con una domanda diretta: l’attrice ha mai fatto uso di droghe? Con la sua consueta schiettezza, Sabrina ammette: “Sì, ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”. Un viaggio che l’ha portata a sperimentare “nove ore di trip” in Thailandia, un’esperienza che definisce “seria”. Durante una di queste allucinazioni, racconta di aver visto Jim Morrison su un galeone pirata, camminare sulle acque e chiamarla Pam, la moglie del frontman dei Doors. “Sono stata convinta di essere Pam per un paio d’anni”, rivela sorridendo.

Sabrina Impacciatore senza freni a Belve

Il dialogo con la Fagnani si fa ancora più intenso quando si tocca il tema dell’identità di genere. Alla domanda se si sia mai sentita un transessuale, Sabrina Impacciatore risponde senza esitazioni: “Per molti anni ho pensato di essere un maschio”. Non solo una semplice sensazione, ma una percezione profonda di non appartenere a una categoria definita: “Una sensazione di essere tutto e non una cosa precisa”. Un’affermazione potente, che mette in luce la complessità e la ricchezza interiore dell’attrice, capace di raccontarsi senza paura né pregiudizi, spiazzando e affascinando il pubblico di Belve.

