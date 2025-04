Personaggi tv. Carolyn Smith in lacrime parla della tragica scomparsa del fratello – Carolyn Smith si è raccontata senza filtri nel salotto di Rai 1 del programma Da noi… a Ruota Libera, ospite di Francesca Fialdini. Un’intervista intensa, piena di emozioni vere, in cui la presidente di giuria di Ballando con le stelle ha ripercorso alcuni dei momenti più difficili e formativi della sua vita. Non solo la carriera scintillante che conosciamo, ma anche le ferite più profonde che ancora oggi, a distanza di anni, lasciano il segno. (continua a leggere dopo le foto)

Carolyn Smith ha raccontato di essere stata vittima di bullismo da bambina, quando la sua famiglia si trasferì da Glasgow. “Ero la straniera, quella diversa”, ha ricordato, con una lucidità che tradisce quanto certe esperienze ti si imprimano addosso come un tatuaggio. I compagni non si limitavano alle prese in giro: arrivavano anche le mani addosso, episodi che Carolyn Smith, da piccola, cercava di sopportare con tutte le forze. Ma, come spesso accade, a un certo punto è stato necessario l’intervento di un adulto. “Mia madre capì che la situazione era grave e si impose. Da quel momento nessuno osò più toccarmi”, ha raccontato, lasciando trasparire un misto di gratitudine e amarezza. (continua a leggere dopo le foto)

“Da noi… A ruota libera”, Carolyn Smith racconta della tragica scomparsa del fratello

Eppure, se il bullismo ha segnato la sua infanzia, quello non è stato il dolore più grande della sua vita. Carolyn Smith ha ricordato anche la tragedia che ha coinvolto suo fratello, e che ancora oggi è una ferita aperta. “Avevo dieci anni quando ebbe un grave incidente d’auto. Riuscì a salvarsi grazie a numerose trasfusioni di sangue. Sembrava una storia a lieto fine”, ha spiegato. Ma il destino, si sa, a volte ha un ghigno beffardo. “Anni dopo scoprimmo che il sangue ricevuto era infetto. Mio fratello si ammalò gravemente e, dopo anni di sofferenze, se n’è andato a soli 27 anni”, ha confidato il volto di “Ballando”.

