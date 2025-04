“Affari Tuoi”, chi è la nuova pacchista: i commenti del pubblico

News Tv. Il pubblico di Affari Tuoi non smette di sorprendersi. Dopo l’addio di un concorrente molto amato, una nuova presenza ha immediatamente attirato l’attenzione di telespettatori e social network. Sportiva, determinata e di grande fascino, la nuova pacchista ha tutte le carte in regola per lasciare il segno nel programma condotto da Stefano De Martino. (Continua dopo le foto)

“Affari Tuoi”, chi è Joelle: la nuova pacchista di Rovigo fa impazzire il pubblico

Una nuova pacchista ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori di Affari Tuoi, e il suo nome è già sulla bocca di tutti: Joelle, giovane talento di Rovigo, ha fatto il suo ingresso nel programma di Rai 1 ed è stata subito travolta da una valanga di complimenti sui social. Secondo quanto riportato da diversi utenti su X, Joelle, oltre a essere una pallavolista, è anche psicologa o futura tale. E il suo fascino non è passato inosservato: “Dio che meraviglia Joelle da Rovigo!! Pallavolista, futura psicologa, ma oserei dire pure futura modella perché è perfetta!”, scrive un utente, riassumendo il pensiero di moltissimi spettatori. (Continua dopo le foto)

I commenti social su Joelle

Il pubblico è rimasto colpito non solo dalla bellezza di Joelle, ma anche dal suo curriculum impressionante. Sportiva e impegnata nello studio della mente umana, rappresenta alla perfezione una nuova generazione di giovani dinamici e poliedrici. Non mancano paragoni illustri: “Paola Egonu è qui”, “Paola Egonu sei tu?”, commentano in tanti, notando una certa somiglianza tra Joelle e la famosa campionessa di pallavolo.

