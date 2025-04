Lorenzo Spolverato torna in Tv dopo il “Grande Fratello”? L’indiscrezione

Personaggi Tv. Il suo percorso nella Casa del Grande Fratello ha lasciato il segno, e ora Lorenzo Spolverato potrebbe essere pronto a spiccare il volo con una nuova, ambiziosa avventura televisiva. Secondo insistenti rumors, il modello e influencer classe 1998 sarebbe al centro di un progetto inedito, pensato su misura per il suo stile fresco e il suo carisma. Dove rivedremo Lorenzo Spolverato? (Continua dopo le foto)

Lorenzo Spolverato: dalla casa del “Grande Fratello” a protagonista del piccolo schermo

Durante il reality condotto da Alfonso Signorini, Lorenzo ha conquistato il pubblico per la sua spontaneità e la storia d’amore, breve ma intensa, con Shaila Gatta. Ma non è stata solo la bellezza a farlo emergere: la sua autenticità, i momenti di fragilità e la simpatia naturale hanno catturato anche l’attenzione degli addetti ai lavori. Non a caso, Signorini stesso pare sia stato uno dei principali estimatori di Lorenzo, tanto da volerlo ancora al suo fianco in futuri progetti televisivi. Ed è proprio questa “protezione” che ora potrebbe aprirgli nuove porte importanti nel mondo della televisione. (Continua dopo le foto)

Un programma tutto suo? Ecco cosa si vocifera

Gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno rivelato che Lorenzo è stato avvistato più volte negli ambienti di Cologno Monzese e che il suo nome sarebbe tra i più discussi per una prossima novità nel palinsesto Mediaset. I rumors parlano di un format cucito addosso a Spolverato, che potrebbe debuttare come conduttore o inviato speciale, rompendo definitivamente il confine tra ex concorrente di reality e professionista del piccolo schermo. Ma dove lo rivedremo?

