News TV. Don Bruno, dalla parrocchia a “The Voice”: chi è il prete diventato virale. La sua voce ha conquistato il cuore di migliaia di persone e, da quel momento, Don Bruno Maggioni è diventato una vera e propria star del web. Parroco di Margno, in Valsassina, e “prete canterino” per via della sua passione per il canto, Don Bruno ha recentemente fatto tappa a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Qui ha raccontato la sua straordinaria esperienza a “The Voice Senior” e come la sua passione per la musica e la fede abbiano dato una nuova dimensione alla sua vita e alla sua vocazione. Un viaggio che parte da un incontro casuale con il suo pubblico su YouTube fino alla partecipazione a uno dei talent più seguiti in Italia. (Continua a leggere dopo la foto…)

La magia della performance a “The Voice” e l’impatto sui Social

Don Bruno Maggioni è diventato famoso in tutto il mondo grazie a un video diventato virale su YouTube. La sua esibizione della celebre canzone dei Ricchi e Poveri, “Mamma Maria”, durante un matrimonio, ha cambiato il corso della sua vita. In quel momento, senza sapere che qualcuno lo stava filmando, il sacerdote ha deciso di dare una ventata di energia alla cerimonia, facendo cantare gli sposi e gli invitati. Quel video, postato su internet, ha fatto il giro del mondo, rendendolo un fenomeno social. (Continua a leggere dopo la foto…)

Dalla parrocchia alla televisione: il racconto di Don Bruno

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, Don Bruno ha raccontato: «È iniziato tutto per caso, quando nel 2013 ho celebrato un matrimonio molto semplice. Gli sposi non avevano previsto alcun tipo di musica e così io ho avuto un’idea per animare un po’ la cerimonia: ho portato un mio vecchio registratore e ho fatto partire ‘Mamma Maria’ chiedendo a sposi e invitati di cantare con me. Senza che io me ne accorgessi, qualcuno mi ha filmato e ha postato il video su YouTube». Il prete canterino ha trovato in quella casualità un’opportunità per diffondere il suo messaggio di gioia e speranza, riuscendo a toccare il cuore di chi lo guardava. Da allora, il sacerdote ha continuato a sorprendere il suo pubblico con esibizioni coinvolgenti e un sorriso che ha conquistato anche le televisioni italiane.

