News TV. Lulù Selassié scioccata da Toffanin: la dura replica dopo l’intervista di Bortuzzo a “Verissimo”. Nelle intricate trame del mondo dello spettacolo, a volte le storie personali si trasformano in narrazioni pubbliche che scatenano accesi dibattiti. Questo è esattamente ciò che è accaduto di recente, quando una celebre personalità di internet, l’influencer e creator digitale Lulù Selassié, ha visto la sua vita privata esposta agli occhi del pubblico. A parlare di lei e dei retroscena della sua vita privata è stato l’ex Manuel Bortuzzo, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. L’intervista dai contenuti scioccanti ha generato una reazione a catena di commenti e speculazioni oltre alla reazione forte delle ragazza. (Continua a leggere dopo la foto…)

Lulù Selassié contro “Verissimo”: cosa è successo

Al centro di questo ciclone mediatico c’è lei, Lulù Selassié. L’ex concorrente di un noto reality show, che si trova ora coinvolta in un acceso scambio di accuse e difese. L’intera vicenda ha preso piede durante la puntata di domenica 27 aprile del talk show di Canale 5, “Verissimo” dove l’ospite – il nuotatore Bortuzzo – ha sollevato il coperchio su dettagli inaspettati di una relazione ormai conclusa.

Lulù Selassié ha reagito con forza, utilizzando i suoi canali social per manifestare il proprio sconcerto e chiedere una chance per raccontare la sua versione dei fatti. La sua richiesta di diritto di replica è stata rivolta direttamente alla conduttrice del programma, sollevando domande sulla gestione delle narrazioni personali in televisione. (Continua a leggere dopo la foto…)

La dura replica di Lulù: “Menzogne gravissime”

“Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista replicando ad accuse e menzogne gravissime“, ha dichiarato sui social Lulù, mostrando un lato determinato e battagliero. La ragazza non si è risparmiata nei confronti della presentatrice, esprimendo tutta la sua incredulità per come è stata portata avanti l’intervista.

