News tv. "Grande Fratello", dopo la fine del reality la prova di coppia che nessuno si aspettava – Sono passate settimane dalla fine del Grande Fratello, ma chi pensava che l'interesse per gli ex concorrenti si sarebbe spento velocemente dovrà ricredersi. Il reality ha chiuso i battenti, è vero, ma fuori dalla Casa le vere sorprese sono appena cominciate. E, a giudicare da quello che sta succedendo sui social, la storia si fa parecchio interessante.

“Grande Fratello”, dopo la fine del reality la prova di coppia che nessuno si aspettava: è proprio lei

Tutto parte da un video spuntato su Instagram. Un filmato breve, ma sufficiente a mandare in fibrillazione i fan più attenti. La scena è semplice: un'amaca che dondola dolcemente all'ombra, una casa immersa nel verde e, sopra quell'amaca, una donna che si rilassa al sole. Una donna il cui volto non si vede, ma che sembra avere lineamenti molto familiari a chi ha seguito l'ultima edizione del GF.

“Grande Fratello”, dopo la fine del reality la prova di coppia che infiamma il pubblico

Chi ha postato il video? Non un fan qualsiasi, ma proprio uno degli ex inquilini della Casa. E qui la curiosità sale: il regista improvvisato è Iago Garcia, l’attore spagnolo che durante il reality aveva conquistato il pubblico con il suo fascino discreto e i suoi modi da vero gentiluomo. Il filmato ha fatto rapidamente il giro del web, e in tanti non hanno avuto dubbi: quella donna distesa sull’amaca sarebbe Amanda Lecciso, sorella della ben più nota Loredana e cognata di Al Bano. La voce ha cominciato a correre di bacheca in bacheca, alimentata da altri piccoli indizi disseminati sui social: inquadrature di mari cristallini, tazzine di caffè al bar, paesaggi che sanno tanto di Puglia… o forse di Formentera, secondo i più maliziosi. Poco importa: quello che conta è che tra Amanda e Iago sembra esserci molto più di una semplice amicizia.

