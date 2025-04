“Come ti permetti?”. “The Couple”, la lite tra le concorrenti finisce in lacrime

News Tv. Pesante lite a The Couple, dove due concorrenti si sono scontrate dando vita ad uno scontro acceso. Una di solo si è anche messa a piangere a causa del diverbio. Le due sembrano essere ai ferri corti. Il rischio? Che questa scintilla esploda definitivamente nelle prossime puntate, regalando momenti di altissima tensione agli spettatori. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Isola dei Famosi 2025”, è ufficiale: la famosa conduttrice approda al reality come opinionista

Leggi anche: Don Bruno, dalla parrocchia a “The Voice”: chi è il prete diventato virale

Lite a “The Couple”, le sorelle Boccoli ai ferri corti

Non era mai successo prima che una gara di Memory scatenasse una tale tempesta emotiva, ma a The Couple è accaduto. Le protagoniste? Benedicta e Brigitta Boccoli, sorelle nella vita e ora anche compagne di avventura nel nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Dopo una sfida che avrebbe dovuto essere leggera e divertente, l’atmosfera si è fatta incandescente: Benedicta ha accusato Brigitta di essere “troppo morbida” e “poco competitiva”, insinuando che la sorella si arrendesse troppo facilmente. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Lulù Selassié scioccata da Toffanin: la dura replica dopo l’intervista di Bortuzzo a “Verissimo”

Leggi anche: Cecilia e Ignazio, l’ora più buia sulla coppia vip: il retroscena

Brigitta Boccoli in lacrime

“Vuoi che racconti davanti a tutti quello che è successo o parliamo da sole io e te?”, ha minacciato Benedicta, prima di vuotare il sacco davanti agli altri concorrenti. La tensione è salita alle stelle, tanto che Brigitta, dopo un acceso scambio di accuse, è scoppiata in lacrime sfogandosi con Manila Nazzaro: “Arriverà il momento in cui sbaglierà pure lei”, ha detto con amarezza. Il diverbio non si è limitato alle parole.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva