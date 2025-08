Simon Coleman: ritorna il poliziotto-fratello Sullo schermo stasera su Rai 1

La seconda stagione di Simon Coleman (franco‑belga), dopo il successo della prima composta da tre film-tv, debutta in Italia oggi, martedì 5 agosto 2025 alle 21:30 su Rai 1. Sei nuovi episodi, trasmessi in tre serate da due puntate ciascuna, in arrivo anche su RaiPlay in streaming on demand.

Leggi anche: Agosto 2025 bollente per le serie tv: le uscite da non perdere

Leggi anche: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci punta su di lei: il retroscena

Chi è Simon Coleman

Simon è un capitano della polizia francese che ha lasciato Parigi per prendersi cura dei tre nipoti rimasti orfani. Ambientata tra Aix‑en‑Provence e Marsiglia, la serie unisce indagini poliziesche a momenti familiari ironici e toccanti. Interpreti principali: Jean‑Michel Tinivelli, Flavie Péan, Lilie Sussfeld e altri .

Puntate del 5 agosto: ecco i casi da risolvere

Proiettile vagante

Durante un gioco di paintball aziendale, un dirigente viene trovato morto. Simon scopre che non è stato un incidente: sembra un colpo chirurgico, probabilmente una microiniezione velenosa nello spirito del leader aziendale. Tra misteri personali e motivi di vendetta, il capitano sarà chiamato a risolvere il caso .

Dolci amari

Il giovane pasticcere Hugo, star dei social, viene rapito durante una diretta nel suo laboratorio. Simon lo trova svenuto accanto al corpo senza vita dell’amico Axel. Tra follower, richieste di riscatto e rivalità tra colleghi, le apparenze nascondono verità inaspettate.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva