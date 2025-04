News tv. “Sognando Ballando con le stelle”, Miccio al posto di Mariotto? Milly rompe il silenzio – Nell’ultima edizione di Ballando Guillermo Mariotto ha avuto qualche difficoltà e dopo aver abbandonato lo studio, ha anche saltato una puntata, lasciando vuota la sua poltrona di giurato. Forse anche per questa ragione nelle ultime settimane sono circolati dei rumor particolari: il noto stilista potrebbe non sbarcare al nuovo programma Rai Sognando Ballando Con le Stelle. Quanto c’è di vero? Facciamo chiarezza. (continua a leggere dopo le foto)

“Sognando Ballando con le stelle”, Miccio al posto di Mariotto? Milly Carlucci rompe il silenzio

Mariotto sostituito dunque? Qualcuno ha fatto il nome di Enzo Miccio e il direttore di Novella 2000 l’ha chiesto al diretto interessato: “Gli ho domandato se davvero sarà a Sognando Ballando, lui mi ha detto ‘sarei tanto contento se fosse vero e mi chiamassero, però che lo dicessero anche a me’. A me dicono in continuazione che lui ci sarà. In passato ha già partecipato allo show, ma come ballerino, lui dice che non ne sa nulla, ma è molto strano che arrivino così tante voci in merito. Ma di chi potrebbe prendere il posto, di Mariotto?“. (continua a leggere dopo le foto)

“Sognando Ballando con le stelle”, Miccio al posto di Mariotto? Quanto c’è di vero

Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi e ha confermato tutta la giuria, o quasi, perché non ha voluto dare certezze su Guillermo Mariotto: “Se rivedrete la giuria? Certo! Chi può decidere se un maestro sia adatto al programma se non chi ne ha visti passare tanti, in questi anni? Sceglieremo un candidato che sia adatto non soltanto per professionalità, ma anche per carattere, carisma, forza mentale. Fare il maestro a Ballando significa mettersi nel gioco, gestire un rapporto con vip e giuria, reggere la pressione. Se ci sarà anche Mariotto in giuria, quindi? Mariotto torna al suo posto? Lo vedremo se tornerà al suo posto, è sempre imprevedibile (ride, ndr)”. Ma non è finita qui…

