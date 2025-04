Papa Francesco, le ultime parole al fidato infermiere

Papa Francesco ultime parole. Jorge Mario Bergoglio è deceduto il 21 aprile 2025 all’età di 88 anni, lasciando un’impronta indelebile nella storia della Chiesa cattolica. Solo adesso, però, sarebbero spuntate fuori le ultime parole pronunciate dal Pontefice al fidato infermiere. (Continua…)

Leggi anche: Papa Francesco, choc dopo la morte: le parole della nota politica scatenano il caos

Leggi anche: “Striscia la Notizia”, Papa Francesco finisce su “I nuovi mostri”: intervista “farlocca” a “Belve”

Papa Francesco è morto

Papa Francesco è morto ieri, intorno alle 7:30, all’età di 88 anni. Il suo pontificato, iniziato nel 2013, è stato caratterizzato da una profonda attenzione verso i più deboli, un impegno costante per la pace e una visione inclusiva della fede. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione in tutto il mondo, con fedeli e leader religiosi che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di una figura tanto carismatica quanto umile. (Continua…)

L’ultima apparizione pubblica

Nonostante le precarie condizioni di salute dovute a una recente polmonite doppia, Papa Francesco ha voluto partecipare alla celebrazione della Pasqua, apparendo in Piazza San Pietro per la benedizione “Urbi et Orbi”. Seduto su una sedia elevata all’interno della papamobile, ha salutato i circa 35.000 fedeli presenti, benedicendo bambini e ricevendo acclamazioni affettuose. Questo gesto ha rappresentato un’ultima dimostrazione del suo profondo legame con la comunità cattolica e della sua dedizione al ruolo di guida spirituale.

Dopo la celebrazione pasquale, il Papa ha trascorso la serata in tranquillità, cenando in modo semplice e mostrando segni di serenità. Tuttavia, nelle prime ore del lunedì successivo, ha manifestato sintomi di un malore improvviso. Nonostante l’intervento tempestivo del personale medico, il Pontefice è entrato in coma poco dopo e si è spento rapidamente, senza sofferenze, nel suo appartamento a Casa Santa Marta. La sua morte è stata accolta con profondo dolore, ma anche con gratitudine per la sua vita di servizio e compassione. Nelle ultime ore sarebbero spuntate fuori anche le ultime parole pronunciate dal Pontefice. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)