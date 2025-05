News TV. “Niente Fiorello, arriva lui”: spunta il nome a sorpresa per la conduzione di Domenica In. C’è aria di rivoluzione nei corridoi Rai, e questa volta non è solo un modo di dire. Dopo anni di dominio incontrastato di Mara Venier, la regina della domenica è pronta a lasciare spazio — forse — a un nuovo assetto. Ma attenzione: non è il solito toto-conduttore. Se finora si erano fatti i nomi di Fiorello e Alberto Matano, ora è un altro volto noto della televisione a far tremare le poltrone di Domenica In. Un’indiscrezione che sta già facendo discutere e che potrebbe riscrivere le regole di un programma cult.

Leggi anche: “L’isola dei famosi”, nuovi ritiri tra i concorrenti: “Non stanno bene”

Leggi anche: “Temptation Island” 2025, quando inizia: finalmente c’è la data

La stanchezza di Mara Venier: un cambio inevitabile per Domenica In

Non è un addio, ma di certo una svolta epocale. In una recente intervista, Mara Venier ha confidato: “Non ce la faccio più a reggere da sola, ho bisogno di stare accanto a mio marito”. Parole che pesano come macigni in un palinsesto che da anni si affida alla sua conduzione solida e affettuosa. I problemi familiari e l’affaticamento fisico non sono più compatibili con maratone televisive domenicali da sei ore filate.

Questa confessione, tutt’altro che improvvisa, ha aperto la porta a una trasformazione profonda del format. Non più una regina sola al comando, ma una nuova idea di conduzione corale, come confermato anche da Angelo Mellone, direttore del daytime Rai, che sogna una Domenica In “più fresca, più multitematica, capace di affrontare Verissimo e gli altri competitor con un linguaggio nuovo”.

Leggi anche: “In Onda”, Giovanni Floris fa una sua previsione sul nuovo Premier: pubblico scioccato

Leggi anche: “Pronto a fare i nomi”: Pietro Orlandi, l’annuncio choc in diretta

Fiorello e Matano? No, la Rai guarda altrove

Per settimane si è parlato dell’affiancamento di Alberto Matano, volto rassicurante e benvoluto in casa Rai. Ma nonostante il suo nome continui a girare, fonti interne escludono categoricamente il suo coinvolgimento: “Non è una questione personale, ma di stile. Matano è troppo giornalistico per quello che abbiamo in mente”. Parole nette che tracciano una linea precisa tra il passato e il nuovo corso.

Quanto a Fiorello, nonostante i sogni di molti, lui stesso ha messo fine alle speculazioni con una battuta delle sue: “La domenica è sacra, per riposare”. E con lui fuori dai giochi, si è aperto uno spiraglio per un nome meno prevedibile, ma decisamente in crescita nei favori del pubblico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva