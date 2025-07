News tv. ”Striscia la notizia” cambia volto: cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi – Una piccola rivoluzione si profila all’orizzonte per “Striscia la Notizia”, lo storico telegiornale satirico firmato Antonio Ricci. Dopo oltre trent’anni di successi, risate, denunce e tormentoni, il programma cult di Canale 5 si prepara a cambiare pelle. La notizia, rilanciata da numerosi siti specializzati, arriva da Cologno Monzese, dove Pier Silvio Berlusconi ha messo in moto un piano di rinnovamento profondo, che tocca l’intera programmazione Mediaset, ma guarda con particolare attenzione proprio al fiore all’occhiello dell’access prime time.

L’intento è chiaro: attualizzare il format senza snaturarlo, mantenendo lo spirito graffiante che l’ha reso popolare, ma rendendolo più contemporaneo, adatto a dialogare anche con le nuove generazioni. Una sfida ambiziosa, che Berlusconi ha presentato come un “percorso di evoluzione”, da realizzare in piena sintonia con Antonio Ricci.

Le parole dell’amministratore delegato: “Tornerà in una nuova veste”

A confermare il progetto è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, durante una conferenza stampa estiva in cui ha illustrato le novità in arrivo per Canale 5: “Questa programmazione estiva è solo il primo passo di un graduale ma profondo lavoro di evoluzione. Evoluzione che, in totale sintonia con Antonio Ricci, coinvolgerà anche Striscia la Notizia: un contenuto importante, un pezzo di storia della televisione che tornerà in una nuova veste nell’arco della prossima stagione”. Il ritorno in onda del tg satirico è previsto per novembre, ma non sarà esattamente come lo abbiamo conosciuto finora. Restyling è la parola d’ordine, anche se per ora i dettagli vengono custoditi con discrezione.

