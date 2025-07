News tv. “Tale e Quale Show”, Carlo Conti svela il cast della nuova stagione tra sorprese e ritorni – Dopo settimane di voci, ipotesi e indiscrezioni a raffica, alla fine è stato proprio Carlo Conti a fare chiarezza. Nessun comunicato formale, nessuna conferenza stampa: il conduttore ha scelto di svelare il cast dell’edizione 2025 di Tale e Quale Show con un post pubblicato direttamente sul suo profilo Instagram. E, com’era facile aspettarsi, le sorprese non sono mancate.

Tra i primi nomi a far drizzare le antenne al pubblico social c’è quello di Pamela Petrarolo, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello. Il suo ingresso nel cast era stato più volte ipotizzato nelle scorse settimane, e ora arriva la conferma ufficiale. Accanto a lei ci saranno Le Donatella, pronte a portare sul palco dell’ammiraglia Rai energia e complicità. Ma le vere novità non finiscono qui.

Carmen Di Pietro is back (e Malgioglio è già preoccupato)

A sorpresa, Carlo Conti ha deciso di richiamare due volti che hanno lasciato il segno nelle passate edizioni. La prima è Carmen Di Pietro, protagonista indiscussa di momenti esilaranti diventati virali e autentica spina nel fianco (in senso buono) per Cristiano Malgioglio. La sua presenza promette scintille, imitazioni improbabili e grande autoironia. L’altro ritorno è quello di Gabriele Cirilli, che questa volta non sarà da solo: al suo fianco ci sarà Flavio Insinna. Un duo inedito che, tra gag e imitazioni, si preannuncia come uno dei punti forti della stagione.

