Temptation Island 2025 sta per tornare, Filippo Bisciglia già in Calabria: chi non ci sarà?

News TV. Poche ore fa, l’account Instagram ufficiale di Temptation Island ha acceso l’entusiasmo dei fan con un nuovo promo della prossima edizione. Il programma, uno degli appuntamenti estivi più attesi, salvo imprevisti, tornerà in onda su Canale 5 a partire da giovedì 3 luglio. Filippo Bisciglia è già sul set, in Calabria, dove si stanno svolgendo le riprese delle puntate che vedremo tra qualche settimana in prima serata.

La stagione 2025 del format dedicato alle tentazioni d’amore è già iniziata nel backstage, ma il cast resta ancora top secret. Di certo, però, non faranno parte della nuova edizione Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, volti noti di Uomini e Donne, che nelle settimane scorse erano stati dati per favoriti.

Filippo Bisciglia “perseguitato” dalla sigla di Temptation Island

Nel video pubblicato su Instagram si vede Filippo Bisciglia in una simpatica situazione: la sigla del reality lo “segue” ovunque, dalla camera da letto alla tavola, fino alla macchina. Un modo giocoso per annunciare che il programma sta tornando a invadere le serate estive degli spettatori.

La didascalia del post non lascia dubbi: “Sai che forse hai ragione? Stiamo tornando”. In poche ore, il video ha raccolto migliaia di like e commenti da parte degli utenti, che non vedono l’ora di assistere a nuove storie, colpi di scena e tentazioni, veri protagonisti di Temptation Island da anni.

Una nuova location in Calabria per le riprese 2025

Le riprese sono già iniziate da qualche giorno, in una location inedita: un elegante resort calabrese che farà da cornice alle vicende sentimentali delle coppie protagoniste. Questo spostamento geografico ha acceso ulteriormente la curiosità del pubblico, da sempre affascinato dalle ambientazioni suggestive e dallo scenario estivo del reality.

La Calabria, con i suoi paesaggi incantevoli e il clima perfetto per l’estate, si prepara dunque ad accogliere i protagonisti di un’edizione che promette di essere intensa e ricca di emozioni forti.

