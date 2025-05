News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo. A meno di due mesi dal debutto, i motori del reality più pepato di Canale 5 sono già in fase di riscaldamento… e le indiscrezioni si fanno sempre più succose.

A traghettarci nel “viaggio nei sentimenti” ci sarà ancora Filippo Bisciglia, la voce calda e rassicurante che da anni accompagna coppie disperate e tentatori spietati. Il suo ritorno era nell’aria, ma ora sembra praticamente certo: sarà ancora lui a raccontare tradimenti, pianti e occhiatacce sotto il cielo stellato del resort. Ci sono però delle novità significative.

Quando iniziano le registrazioni?

Secondo quanto rivelato dal sempre informatissimo Giuseppe Candela su Dagospia.it, le registrazioni dovrebbero partire a fine maggio. Questo significa che le coppie (ancora in fase di selezione) stanno per essere scelte in queste settimane roventi. I casting sono ufficialmente ancora aperti, quindi chi volesse mettere a dura prova il proprio amore ha ancora tempo per candidarsi. C’è una cattiva notizia tuttavia per i fan (e per Bisciglia).

