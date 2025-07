“Temptation Island”, Rosario e Lucia sono usciti insieme? L’indiscrezione

News Tv. La fine di Temptation Island non è mai davvero la fine. I falò di confronto possono sembrare conclusivi, ma spesso è nelle settimane successive che succede il vero terremoto: c’è chi torna sui propri passi, chi scoppia del tutto, chi si ritrova a ricucire un legame che sembrava irrimediabilmente compromesso. Perché l’amore, si sa, non rispetta copioni: a volte basta una frase fuori posto o un gesto improvviso per capire che il vaso è già pieno. E quando straborda, lo fa con effetti clamorosi. Poco contano le buone intenzioni e la pazienza di ricostruire il rapporto mostrato davanti alle telecamere.

Settimana prossima il pubblico del reality di Canale 5 avrà pane per i suoi denti: ben tre nuove puntate del programma andranno in onda per svelare cosa è successo davvero alle coppie. Tra le più chiacchierate, impossibile non citare Lucia e Rosario, finiti nell’occhio del ciclone tra avvistamenti sospetti, tradimenti (forse) passati e un ritorno di fiamma del tutto inaspettato.

Temptation Island: il viaggio turbolento di Lucia e Rosario

Fin dall’inizio, il percorso della coppia è stato tutt’altro che lineare. Rosario, riservato ma profondamente coinvolto, ha mostrato il desiderio di superare i propri limiti emotivi per fare il grande passo. Lucia, invece, si è lasciata andare a un coinvolgimento con un altro ragazzo del villaggio, tra sorrisi ambigui e confidenze notturne.

Un comportamento che ha ferito Rosario al punto da indurlo a riflettere seriamente sul futuro. “Spero che chieda il falò di confronto. Deve rendersi conto che fuori ce ne saranno sempre, di corteggiatori”, aveva detto con amarezza, lasciando intendere quanto fosse rimasto deluso. Nell’attesa di conoscere nel dettaglio gli sviluppi, c’è un’indiscrezione che sta facendo il giro del web incuriosendo i fan del programma meno pazienti.

Temptation Island: Rosario e Lucia avvistati con… sorpresa

Non servono più le telecamere dell’isola per scatenare il gossip: a far parlare sono bastati un carrello della spesa e un frutto extra-large. A riportare la notizia è stata La Nostra Tv, rilanciando una segnalazione fatta a Deianira Marzano sui due concorrenti di “Temptation Island”, Rosario e Lucia:

“Sabato scorso, li ho visti insieme in un supermercato di Vimodrone. Lui con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma.”

Un’immagine talmente pittoresca da far pensare a tutto tranne che a una coppia in crisi. E invece, solo pochi giorni fa, Lucia e Rosario sembravano pronti a dirsi addio. Il loro avvicinamento post-programma – se confermato – fa pensare che qualcosa sia cambiato. Ma cosa, esattamente?

