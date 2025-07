“Temptation Island”, le lacrime di Sarah: cosa sta combinando Valerio

News Tv. A Temptation Island, dove le relazioni vengono messe a nudo, ogni settimana è un colpo di scena che tiene incollati allo schermo. Questa volta, sotto i riflettori ci sono Sarah e Valerio, una coppia che sembrava solida, ma che si è ritrovata a fare i conti con ricordi scomodi, nuovi legami e un bagno…

I due, sbarcati al reality con più dubbi che certezze, si stanno destreggiando tra tentazioni, incomprensioni dovute alla distanza e parole taglienti, vivendo così una delle parabole più intense di questa edizione. Lei, combattuta tra nostalgia e ferite ancora aperte. Lui, sempre più vicino alla single Ary, tra tuffi in mare, abbracci improvvisi e un piccolo dettaglio che ha mandato tutto in frantumi. Ma facciamo un passo indietro.

Valerio a Temptation Island: un nuovo sguardo

Il primo scossone arriva proprio da Valerio, che inaspettatamente inizia a mostrare interesse per la single Ary. Non una simpatia leggera, ma un’evidente voglia di andare oltre. “Ho pensato di chiedere di fare un’esterna con te. Voglio cambiare il modo in cui mi relaziono con te. Mi hai colpito molto”, confessa lui ad Ary, lasciando intendere che il cuore sta cercando nuove direzioni. E intanto arriva anche la frase più fredda: “No zero, non mi manca proprio. Non lo dico perché sto male emotivamente, ma perché non mi manca”. Nessun gancio, nessuna nostalgia per Sarah, che invece sembra ancora legata a lui con tutti i fili dell’abitudine e della memoria.

Sarah a Temptation Island: tra lacrime e verità

Il contraccolpo per Sarah è devastante. Le immagini dell’esterna tra Valerio e Ary, con tanto di tuffo vestiti, abbracci bagnati e un passaggio in camera con phon acceso, sono troppo da sopportare. Lei si alza più volte, tenta di uscire, cerca aria. “Io non ho mai abbracciato Salvo”, dice con voce rotta, sottolineando come lei, al contrario di Valerio, si sia sempre trattenuta. “A me lui mi manca tantissimo”, ammette disperata, stringendo quella felpa che ancora profuma di lui. E poi la frase più potente, quella che suona come un grido: “Le sue parole mi hanno ferito”.

Nel frattempo, Salvo – uno dei tentatori – si fa più vicino. Eppure Sarah è sospesa, come se qualcosa la trattenesse: “Io dormo tutte le notti con la sua felpa”. Lo dice con una dolcezza che stride con la realtà che la circonda. E quella realtà è dura, perché il Valerio che lei conosceva sembra svanito. Lo ha detto anche lei, con amarezza tagliente: “Si è risvegliato leone? L’ho visto se stesso, attratto da un’altra”.

