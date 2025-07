“Temptation Island”, esplode la polemica sulle coppie prima del debutto: l’indiscrezione

News Tv. Manca pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025, il programma estivo più atteso dal pubblico italiano. La prima puntata andrà in onda giovedì 3 luglio, con la conduzione ormai iconica di Filippo Bisciglia. E come ogni anno, tra novità e ritorni, non mancano polemiche, indiscrezioni e possibili scoop. Dalle accuse di coppie “fake” a un cambio di location inaspettato, passando per rivelazioni clamorose e colpi di scena già annunciati, lo show promette scintille. Ecco tutto ciò che c’è da sapere prima del debutto.

Bisciglia anticipa: “Mai visto nulla del genere”

Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista al settimanale Sorrisi e Canzoni TV, svelando che l’edizione 2025 riserverà sorprese fin dalla prima puntata. “Ho dovuto fare più interventi del solito, anche se almeno stavolta non mi hanno svegliato nel cuore della notte”, ha raccontato il conduttore, sottolineando la complessità emotiva di alcune situazioni.

Ma la vera rivelazione riguarda un evento mai accaduto nelle edizioni precedenti: “È successo qualcosa che non era mai capitato prima. E no, non si tratta di una proposta di matrimonio”. Una frase che ha immediatamente stuzzicato la curiosità dei fan, lasciando intendere che il pubblico assisterà a colpi di scena inediti già a partire dalla puntata d’esordio.

Dolce attesa e novità dalla location: arriva “il capanno”

Tra le indiscrezioni più sorprendenti c’è anche quella riportata da Novella 2000: durante le registrazioni, una coppia avrebbe scoperto di aspettare un bambino. Una notizia clamorosa, che se confermata darebbe un tono del tutto nuovo all’esperienza del viaggio nei sentimenti. Resta il massimo riserbo sull’identità dei protagonisti, ma l’attesa per scoprirlo è ormai alle stelle.

Novità anche sul fronte location: lo storico pinnettu cambia nome e si trasforma ne “il capanno”, pur mantenendo intatta la sua funzione simbolica. I due villaggi sono stati rinnovati con piscine con vista mare e una distanza maggiore tra uomini e donne. “Per ricordare la vecchia location, abbiamo ricostruito alcuni ambienti… persino il pinnettu. Lo ritroverete identico, ma con un altro nome”, ha spiegato Bisciglia.

