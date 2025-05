News tv. Tensione in diretta tra Bruzzone e Matano: è scontro aperto (VIDEO) – Al programma di Rai 1 La vita in diretta Alberto Matano è tornato ad occuparsi del caso di Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli. Il giornalista ha fatto ascoltare un estratto di una telefonata tra la moglie di Louis, Valeria Bartolucci e l’inviato de La Vita In Diretta, Valerio Scarponi, in cui la donna punta il dito contro Manuela Bianchi e suo fratello Loris e assicura di aver visto il corpo di Pierina. Dopo che l’audio è andato in onda c’è stato un battibecco tra Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Louis Dassilva, e il conduttore.

Leggi anche: “Beccati insieme”, è nata una coppia a L’Isola dei Famosi: indiscrezione bomba

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, arriva un comunicato per i naufraghi: di cosa si tratta

Botta e risposta a “La Vita In Diretta”: tensione tra Matano e Bruzzone

Roberta Bruzzone dopo aver sentito l’audio in diretta ha specificato: “Guarda, quell’audio è la fotografia precisa di uno dei momenti di disperazione più profondi che, purtroppo, Valeria ha affrontato. È in una condizione alterata, si percepisce perfettamente. Quell’audio lo puoi prendere e buttare nella spazzatura e non fai un soldo di danno. È una roba veramente, totalmente inutile. È una donna divorata dall’angoscia che sta parlando in una condizione alterata. Né più né meno di questo“.

Scontro tra Alberto Matano e Roberta Bruzzone in diretta tv

Alberto Matano si è sentito di replicare così: “Però scusami, ma questo significa, però, allora che la procura ha ragione per ritenere Bartolucci inattendibile“. A quel punto è salita la tensione e la Bruzzone ha esclamato: “No, la Bartolucci è pienamente attendibile. Ha reso dichiarazioni in un periodo della sua vita in cui è stata perfettamente in grado di rispondere a tutte le domande e argomentare in maniera oltremodo precisa. Noi abbiamo tutta la documentazione. Quello è un periodo, una finestra temporale di scoramento, di angoscia, diciamo, veramente un momento difficile, forse tra i momenti più bui della sua vita, e si trovava in una grande fragilità. Mi dispiace che quella fragilità sia stata evidentemente posta nelle mani sbagliate. Scusate se mi permetto. Perché lei si è fidata di una persona, evidentemente, non ritenendo di ricevere questo tipo di trattamento. Abbi pazienza ma non posso dire diversamente“.

Alberto Matano ha difeso il suo inviato, che ha registrato la chiamata con Valeria: “No, però noi facciamo il nostro lavoro”. La Bruzzone l’ha interrotto: “Per carità, lui fa delle scelte. Io ti dico, da consulente della signora Bartolucci, che lei si è fidata della persona sbagliata. Posso fare questa valutazione?“. Matano ha risposto prontamente alla Bruzzone.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva