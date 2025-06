Terremoto in Mediaset, stravolto tutto: un programma verso la chiusura e uno cambia canale

News Tv. La stagione televisiva appena conclusa è stata particolarmente complessa per Mediaset, in particolare per Canale 5, dove diversi programmi storici hanno registrato un crollo d’ascolti e le novità non hanno convinto. Secondo le ultime indiscrezioni, i vertici dell’azienda sarebbero pronti a una rivoluzione che potrebbe coinvolgere persino dei programmi storici. Ecco tutti i dettagli sui cambiamenti in arrivo per l’autunno e le mosse strategiche in corso a Cologno Monzese.

Canale 5 in crisi: cala l’audience, saltano le novità

È stata una stagione nera per Canale 5. I numeri parlano chiaro: molte trasmissioni storiche hanno perso terreno e le nuove proposte non sono riuscite a conquistare il pubblico. Emblematico il caso di The Couple, chiuso anticipatamente e senza nemmeno un finale. Una debacle che ha costretto i vertici Mediaset a riflettere su una profonda ristrutturazione del palinsesto, soprattutto nelle fasce più sensibili come il prime time e l’access prime time, dove la concorrenza di Rai 1 si è fatta sempre più insidiosa.

Mediaset prepara il rilancio: “Tante novità in arrivo”

A lanciare lo scoop è il portale ItaliaOggi.it, secondo cui l’azienda starebbe pianificando una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione televisiva. “Le indiscrezioni dicono che ci sarà davvero molta carne al fuoco, tante novità…” si legge nell’articolo. L’obiettivo è chiaro: riprendersi quote di pubblico perse negli ultimi mesi. A farne le spese potrebbero essere format consolidati, in favore di nuove proposte più competitive. Il tutto sotto la regia attenta di Pier Silvio Berlusconi, da sempre protagonista delle presentazioni ufficiali dei palinsesti con annunci a effetto.

