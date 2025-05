News tv. “Uomini e donne”, la lite tagliata durante la scelta: cos’è successo – La serata speciale di Uomini e Donne ha tenuto incollati al televisore milioni di telespettatori, regalando emozioni, colpi di scena a non finire e qualche scivolone memorabile. Il protagonista indiscusso è stato Gianmarco Steri, il tronista romano che ha finalmente fatto la sua scelta, puntando tutto su Cristina Ferrara. “Con te ho visto qualcosa in più”, ha ammesso tra l’emozione generale, sottolineando una connessione speciale.

Ma non è stato tutto rose e fiori! La puntata è stata un mix di emozioni, con tanto di caduta scenica di Cristina Ferrara che ha subito trasformato la tensione in una risata collettiva. Anche Maria De Filippi, la regina del programma, non ha potuto fare a meno di ridere di gusto. Una serata che ha visto di tutto, dalle lacrime ai sorrisi. Nel frattempo, dietro le quinte, si vocifera di un scontro non trasmesso tra la corteggiatrice Nadia Di Diodato e la pungente opinionista Tina Cipollari.

Cosa non avrebbero mostrato in tv

Dopo il “no” di Gianmarco, si dice che tra le due siano volate parole infuocate, un botta e risposta che ha acceso gli animi, ma che si è spento rapidamente con un saluto finale. Un rumor riportato tra i tanti da “Caffeina Magazine”. Nonostante le voci, nessuna conferma ufficiale o smentita dalla produzione su questo presunto taglio di scena. Nel frattempo, Nadia ha lasciato il programma con classe, salutando tutti con un sorriso smagliante, Tina compresa. “Lo vedo quando una persona è presa da un’altra o ha altro per la testa. Non sono scema, l’ho sempre pensato”, ha dichiarato Nadia con una lucidità ammirevole.

