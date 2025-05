“Hai vinto tu!”: Sognando Ballando con le Stelle, scoppia la polemica sulla finale

News Tv. Un colpo di scena che ha lasciato molti senza parole. La finale di Sognando Ballando con le Stelle, andata in onda su Rai1, si è chiusa con una vittoria discussa e un’ondata di reazioni social che ancora non si placano.

Leggi anche: Due naufraghi abbracciati nella notte, scoppia il caso all’Isola dei Famosi: “Sono impegnati”

Leggi anche: “Mi dispiace tanto”. Antonella Clerici, finale amaro a È sempre mezzogiorno: cos’è successo

Lorella Cuccarini e la scommessa di “Sognando Ballando”

Lorella Cuccarini ha condotto uno show che, sulla scia del celebre Ballando con le Stelle, ha appassionato il pubblico anche in questa versione “da sogno”, mantenendo accesa l’attenzione prima della lunga pausa estiva. Ma la serata finale, più che per la danza, verrà ricordata per una polemica esplosa subito dopo il verdetto.

Leggi anche: “I Fatti vostri”, Paolo Fox svela in diretta la classifica di tutti i segni per l’estate 2025

Leggi anche: Amadeus rompe il silenzio su “The Cage”: amara previsione

Il format Sognando Ballando con le Stelle

Sognando Ballando con le Stelle non è solo un preludio, ma un vero e proprio laboratorio di talenti in vista della nuova stagione del celebre show guidato da Milly Carlucci. Un banco di prova che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori affezionati, sempre pronti a scommettere sul futuro dei nuovi talenti. Un mix di danza, emozioni e spettacolo che ha visto esibirsi volti noti e nuove promesse in una gara giocata non solo sulla tecnica ma anche sulla capacità di conquistare il pubblico da casa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva