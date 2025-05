News Tv. “Mi dispiace tanto”. Antonella Clerici, finale amaro a È sempre mezzogiorno: cos’è successo. Un piccolo colpo di scena ha segnato il finale di stagione di uno dei programmi più amati della televisione italiana. Tra saluti, ringraziamenti e qualche imprevisto in diretta, È sempre mezzogiorno ha chiuso i battenti con il consueto mix di spontaneità, calore e qualche lacrima. Ma c’è molto di più dietro le quinte del cooking show capitanato da Antonella Clerici, che anche quest’anno ha saputo conquistare pubblico e critica. Nel discorso finale, la conduttrice non è riuscita a non mostrare la sua delusione lasciandosi andare anche ad una frecciatina.

Il successo di “È sempre mezzogiorno”

È impossibile ignorare il successo travolgente di “È sempre mezzogiorno”, ormai diventato appuntamento fisso per milioni di spettatori ogni giorno su Rai Uno. Anche in questa edizione appena conclusa, Antonella Clerici ha confermato di essere la regina indiscussa della fascia di mezzogiorno, grazie a un mix vincente di ricette, sorrisi e quella familiarità che solo lei sa trasmettere.

Il programma, infatti, ha mantenuto ottimi risultati in termini di ascolti, rivelandosi uno dei pilastri del palinsesto diurno della Rai. Merito anche della capacità della Clerici di creare un ambiente autentico e accogliente, dove ogni telespettatore si sente parte della squadra.

Buongiorno ☀️ #ÈSempreMezzogiorno!

Oggi è un giorno speciale perché è l’ultima puntata di questa meravigliosa stagione.



Antonella Clerici e il valore del lavoro di squadra

Dietro ogni grande programma c’è sempre un grande team, e Antonella Clerici non ha perso occasione per ribadirlo nel corso dell’ultima puntata. “Io li ringrazio tutti e li abbraccio perché sicura che senza di loro non sarebbe stata la stessa cosa…” ha dichiarato visibilmente emozionata, rivolgendosi alla sua numerosa squadra, tra tecnici, registi e collaboratori.

Durante la diretta, la conduttrice ha voluto sottolineare il concetto chiave del lavoro di squadra: “Non è mai uno solo… Se pensate a tutte le trasmissioni che vi piacciono capirete che c’è sempre un insieme di persone che le rendono grandi…”. Un messaggio forte e chiaro, rivolto anche a chi crede che basti un solo volto per tenere in piedi un’intera trasmissione. Antonella si è poi lasciata andare ad un commento che ha il sapore di frecciatina, forse rivolto a qualche collega che necessita di una lezione di umiltà o magari inserito in un discorso più ampio e generico. “Quando uno pensa di essere arrivato – ha affermato –e di poter cambiare le sorti di una trasmissione da solo non ha capito niente, è lì che cade“.

Il momento ha avuto un tono particolarmente familiare, quasi da “festa di fine anno”, con tanto di saluti alla regia e ringraziamenti calorosi a tutti: “Siamo tutti noi… Salutiamo tutta la nostra squadra… Grazie… Siamo in tanti…”. Un’atmosfera di commozione e gratitudine che ha mostrato il lato più autentico della Clerici, sempre capace di mettere al centro le persone. Poco dopo, tuttavia, Clerici ha dovuto affrontare un piccolo intoppo che si è inserito all’improvviso, ‘rovinando’ il finale di stagione finora senza sbavature.

