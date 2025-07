News Tv, colpo di scena a “Uomini e Donne“: una delle coppie più chiacchierate del trono over ci regala l’ennesimo capitolo della telenovela sentimentale italiana. Sembravano pronti a scrivere il proprio lieto fine, invece… è sceso il gelo. E sui social si è scatenata la caccia al dettaglio sospetto.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea al capolinea? Cosa succede

Lo avevano notato tutti: spariti selfie, addio storie romantiche, zero like reciproci. Un vero e proprio blackout digitale quello di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea che ha fatto drizzare le antenne ai fan più affezionati. La coppia, che ci aveva abituato a dichiarazioni zuccherose e pose da manuale, ora tace. E si sa: nel mondo del gossip, il silenzio vale più di mille parole.

Curiosità alle stelle, dubbi a non finire. I social sono diventati un campo minato di supposizioni: tra chi spera in una pausa di riflessione e chi invece scommette già sulla prossima love story televisiva. Il mistero si infittisce, ma la domanda resta: cosa è successo davvero?

Il primo segnale di crisi? Un improvviso calo di post condivisi e quella strana sparizione di contenuti che ha fatto pensare subito al peggio. Barbara, di solito regina di aggiornamenti sentimentali, improvvisamente ha rallentato la sua presenza online. E i follower non hanno tardato a mettere insieme i pezzi del puzzle.

E quando il silenzio si fa assordante, il gossip corre veloce. A gettare benzina sul fuoco ci pensa il solito Lorenzo Pugnaloni che su Instagram sgancia la bomba: “Tra Barbara e Ruggiero è finita. I due non si vedono più da tanto, è stata una scelta di lei. Lui spera che questa decisione sia frutto di un momento passeggero e che in futuro possano tornare a vivere insieme, in quanto da parte di Ruggiero, c’è l’interesse”. Sì, avete letto bene: la parola fine l’ha messa proprio lei!

