Uomini e Donne, è finita tra Brando e Raffaella: “Sono a pezzi”

Personaggi TV. Un’altra storia d’amore nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si è ufficialmente conclusa. Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto non stanno più insieme. A dare l’annuncio, con parole cariche di emozione e dolore, è stata l’ex corteggiatrice napoletana attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Nessuna dichiarazione, almeno per ora, da parte dell’ex tronista, che ha scelto il silenzio.

I due si erano conosciuti nel 2023 durante la partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi, e la loro scelta finale era stata accolta con entusiasmo dai fan. Dopo un periodo iniziale complicato, sembrava che la relazione avesse trovato una certa stabilità. Ma dietro le immagini felici, qualcosa si stava incrinando.

“Non stiamo più insieme”: l’annuncio doloroso di Raffaella

“Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme.” Nessun giro di parole. Solo la realtà nuda e cruda che Raffaella ha voluto condividere con i follower, quelli stessi che aveva portato dentro i momenti belli della relazione. “Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne. È così che ho iniziato questa relazione”, ha scritto, rivelando però che con il passare del tempo quei momenti felici hanno lasciato spazio a un malessere crescente.

Le sue parole tracciano un quadro chiaro di un amore logorato da continue tensioni emotive. “I miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti, e non è così che un amore va vissuto.”

Un amore pieno di alti e bassi

Nonostante il dolore, Raffaella ha deciso di raccontare la verità senza puntare il dito. “Non farò la vittima, non m’importa quel che si dirà: ‘ecco, sei arrivata al tuo obiettivo’, ‘volevi solo questo’. Chi mi conosce e ha condiviso momenti con noi, sa perfettamente come abbiamo vissuto questo amore, quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi”.

La giovane ha lasciato intendere che proprio i bassi, troppo profondi, hanno lasciato ferite difficili da ignorare. Non ha svelato chi abbia preso la decisione definitiva, ma ha parlato chiaramente di una responsabilità condivisa: “La colpa è al 50%, come anche i meriti, come ogni cosa che fa andare avanti un qualsiasi rapporto umano”.

