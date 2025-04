Valentina Bisti, perché era struccata durante il servizio dell’annuncio della morte del Papa

L’Italia è stata colta di sorpresa dalla notizia della scomparsa di Papa Francesco, un evento che ha interrotto la regolare programmazione televisiva su Rai 1. Durante l’edizione straordinaria del Tg1, la conduttrice Valentina Bisti ha attirato l’attenzione per il suo aspetto naturale, privo di trucco. (Continua dopo le foto)

Valetina Bisti in televisione senza trucco, il motivo

La decisione di presentarsi senza trucco ha suscitato ampie discussioni sui social media. Molti spettatori hanno ipotizzato che fosse un errore causato dalla fretta, ma Bisti ha chiarito che si trattava di una scelta deliberata. "Il trucco era l'ultima cosa alla quale pensavo", ha spiegato in un'intervista a Fanpage, sottolineando il suo desiderio di apparire autentica in un momento così solenne.

La giornalista ha voluto esprimere il suo rispetto per la gravità della situazione, spiegando che “non stavo raccontando un matrimonio reale, ma la morte del Papa”. La sua decisione di non indossare trucco è stata un modo per allinearsi al dolore collettivo, un gesto che ha superato le apparenze. In redazione, Bisti si era inizialmente vestita con una camicia vivace, ma le colleghe le hanno passato un abito più sobrio, adatto all’occasione. “È stato il momento più difficile della mia carriera giornalistica”, ha confessato, facendo trasparire l’intensità di quei momenti.

