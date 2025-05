News tv. “Ora causo una tragedia familiare”: “Verissimo”, Toffanin rischia di far litigare la coppia vip – Quando una chiacchierata tra amiche rischia di trasformarsi in un incidente diplomatico… televisivo. Ecco cosa è successo nello studio di Verissimo, tra un sorriso, un ricordo e una frase che ha rischiato di riaccendere vecchie tensioni. Ospite del programma di Silvia Toffanin la briosa Simona Ventura. (continua a leggere dopo le foto)

“Verissimo”, Toffanin rischia di far litigare i due ex vipponi

Simona Ventura è tornata alla grande. E non solo nel ruolo di opinionista della nuova edizione dell’Isola dei famosi, ma anche sul divano confidenziale di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Tra battute, confessioni e uno sguardo complice, l’intervista sembrava scorrere tranquilla. Ma si sa, basta una frase per scatenare il caos. Tutto è partito da una semplice domanda, pronunciata con il solito tono pacato della padrona di casa: “Lui ha detto che non si è sposato per i figli”. Un riferimento all’ex della Ventura, Stefano Bettarini, e a una dichiarazione che avrebbe dovuto essere innocua. Ma la conduttrice appena sentita quella frase, ha alzato le antenne. (continua a leggere dopo le foto)

“Verissimo”, Toffanin rischia di far litigare i due ex: pubblico attonito

Immediata la risposta di Simona Ventura: “Eh, mi fa piacere. Buono a sapersi. Nostro figlio ha 27 anni e l’altro 25. Sono felice di questo. Ma nemmeno io. Ovviamente quando ti sposi e fai dei figli, ci credi. E io…”. Parole che hanno gelato lo studio. Silvia Toffanin, visibilmente sorpresa, ha subito compreso che qualcosa non tornava. La Ventura aveva frainteso tutto. A quel punto la padrona di casa è dovuta intervenire.

