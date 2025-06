Personaggi tv. Lutto nel cinema, addio al leggendario attore – Un interprete dal talento magnetico, capace di attraversare con eleganza sei decenni di cinema e televisione. Il pubblico lo conosceva per i suoi personaggi intensi e spesso ambigui, i colleghi per la dedizione assoluta al mestiere d’attore. Martedì 10 giugno si è spento a New York, all’età di 87 anni, un grande protagonista dello schermo. La causa è stata un arresto cardiaco, come confermato dalla famiglia e dalla sua manager.

Leggi anche: Su Rai “Doc” in versione americana, trama riscritta: gli autori italiani rompono il silenzio

Leggi anche: “Morgane 5” si farà, ma sarà l’ultima: tutto quello che sappiamo sulla stagione finale (SPOILER)

Lutto nel cinema, addio al leggendario attore

Attore camaleontico, ha lasciato un segno indelebile in ogni ruolo, passando con naturalezza da pellicole drammatiche a commedie ironiche, da cult movie a serie tv di culto. I suoi personaggi raramente erano banali: erano giudici, funzionari, padri ombrosi, criminali eleganti. Un curriculum da far invidia, ma soprattutto una presenza scenica che imponeva rispetto.

Leggi anche: “Morgane, se ci leggi: indaga tu!”. Domani il gran finale, ma c’è un mistero irrisolto e stavolta riguarda la Rai

Leggi anche: “Affari Tuoi” – versione Kids: e se a scartare i pacchi fossero i bambini?

Da “Scarface” a “Training Day”: addio all’attore Harris Yulin

Addio a Harris Yulin, nato a Los Angeles il 5 novembre 1937. Era stato abbandonato in fasce e adottato da una famiglia russa di religione ebraica. Dopo gli studi in California, si trasferì a New York, dove trovò casa nei teatri off-Broadway, esordendo nel 1963 accanto a James Earl Jones. Il teatro fu la sua prima grande scuola, ma il cinema lo consacrò. In molti lo ricordano nei panni del poliziotto corrotto Mel Bernstein in Scarface (1983), il gangster-movie di Brian De Palma diventato leggenda. Undici anni dopo fu James Cutter, consigliere della sicurezza nazionale in Sotto il segno del pericolo (1994). Nel 2001, in Training Day, interpretava il tenente Doug Rosselli. Figura dalla voce profonda e dal portamento autorevole, Yulin aveva il dono di dare spessore anche ai personaggi secondari, di quelli che restano impressi anche a distanza di anni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva