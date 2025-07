Adriano Celentano contro “È sempre cartabianca”: le dure parole del cantante

Personaggi Tv. Adriano Celentano torna a far parlare di sé con uno dei suoi commenti taglienti, questa volta rivolto al talk politico È sempre Carta Bianca, approdato di recente su Rete 4. In un raro post su Instagram, il Molleggiato ha detto la sua sulla trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Un’uscita che ha subito fatto discutere, riaccendendo l’attenzione su uno dei volti più iconici della tv italiana, da tempo lontano dal piccolo schermo.

Celentano, osservatore silenzioso ma attento

Anche se da tempo assente dagli schermi, Adriano Celentano non ha mai smesso di osservare con attenzione ciò che accade nel mondo dello spettacolo. Lo dimostra l’attività del profilo @CelentanoInesistente, dove l’artista condivide riflessioni su musica, tv e società. E proprio da questo spazio personale, Celentano ha lanciato la sua stoccata al talk di Rete4, mantenendo intatto quel ruolo di voce fuori dal coro che lo ha sempre contraddistinto.

Negli ultimi anni si è parlato più volte di un suo possibile ritorno televisivo, con format originali pensati per lui. Ma, al momento, nessun progetto sembra essere davvero in fase di realizzazione. Il Molleggiato preferisce intervenire a modo suo: con una frase, un pensiero, un post.

Il commento pungente di Adriano Celentano

È bastata una frase pubblicata su Instagram per rimettere Adriano Celentano al centro del dibattito televisivo. Dopo aver assistito alla puntata del 15 luglio di È sempre Carta Bianca, il cantante e showman ha scritto sul suo profilo social: “Se cercate una trasmissione politica dove parlano tutti insieme è È sempre Carta Bianca. Solo che non si capisce cosa dicono. Però può essere un vantaggio.”

Una battuta ironica che sottolinea una delle criticità più frequenti dei talk show politici italiani: il sovrapporsi di voci e la conseguente difficoltà per il pubblico di seguire il dibattito. Un difetto noto anche in altre trasmissioni del genere, ma che Celentano ha deciso di evidenziare pubblicamente, con il suo stile inconfondibile fatto di provocazione e sarcasmo. Come ha reagito Bianca Berlinguer?

