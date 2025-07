Personaggi tv. Alessia Marcuzzi lascia la Rai, nuovo inizio per lei: dove la rivedremo – Un’aria di mistero, uno sguardo tagliente, un tailleur nero che grida eleganza e determinazione. Alessia Marcuzzi si è mostrata così, di fronte al pubblico e ai giornalisti, durante un recente evento dedicato alla nuova stagione televisiva. Niente fronzoli, niente sorrisi compiacenti: solo l’essenziale, il carisma e un’energia che racconta un ritorno ben diverso da quelli a cui ci aveva abituato.

Perché questa volta, la Marcuzzi non sarà semplicemente la padrona di casa accogliente e brillante che abbiamo imparato a conoscere negli anni, prima in Rai e poi a Mediaset. A incuriosire è proprio il ruolo inedito che le è stato affidato: non solo conduttrice, ma mediatrice, regista occulta, figura inquietante e rassicurante insieme, chiamata a governare una narrazione fatta di inganni, segreti e tensione.

Un castello, 14 vip e una missione: smascherare i bugiardi

È Prime Video ad aver messo sul piatto questo progetto inedito per l’Italia: “The Traitors Italia”, adattamento di un format nato in Olanda e diventato un cult in oltre 25 Paesi. Il reality-show sarà ambientato in un castello tra le montagne del Trentino, una dimora maestosa dal fascino gotico, perfetta per ospitare un gioco psicologico che somiglia più a un thriller che a un programma d’intrattenimento. 14 personaggi noti del mondo dello spettacolo, tra cui Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giuseppe Giofrè, Aurora Ramazzotti, Alessandro Orrei, Daniele Resconi e Rocco Tanica, saranno chiamati a convivere e a sfidarsi in un labirinto di prove, missioni, alleanze e tradimenti. Alcuni di loro, però, saranno “traditori”, infiltrati con l’unico scopo di sabotare tutto e accaparrarsi il montepremi finale. Il resto del gruppo dovrà riuscire a individuarli prima che sia troppo tardi.

