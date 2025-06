Personaggi tv. Dall’amore nato al “Grande Fratello” alle nozze: la coppia vip finalmente marito e moglie – Erano in tanti a scommettere che l’idillio nato sotto le telecamere non avrebbe retto alla vita reale, invece i due ex gieffini hanno smentito tutti.

Dall'amore nato al "Grande Fratello" alle nozze: la coppia vip finalmente marito e moglie

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sono convolati a nozze: hanno pronunciato il loro “sì” più atteso sabato 7 giugno 2025. La scintilla era scoccata tre anni fa fra le mura super-monitorate del Grande Fratello Vip: lei ex Miss Campania con il fascino mediterraneo, lui imprenditore partenopeo già noto alle cronache rosa per un flirt con Belén Rodríguez. Terminato il reality, i due hanno imparato a conoscersi “senza confessionale”, scoprendo che dietro l’affiatamento televisivo c’era una complicità autentica fatta di quotidianità, turni di lavoro incrociati e radici familiari assai solide.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi sposi: il “sì” in Costiera Sorrentina

Per coronare il loro sogno d’amore hanno scelto la Costiera Sorrentina, scenario da cartolina in cui il blu del Golfo si sposa con i tetti di tufo delle chiesette a picco sul mare. L’altare era adornato da un tripudio di ortensie bianche e ranuncoli pesca, esaltati dalla luce naturale di un pomeriggio quasi estivo. A far da colonna sonora all’ingresso della sposa, un quartetto d’archi che ha eseguito una delicata versione di “Il Mondo” di Jimmy Fontana, omaggio alle origini campane di entrambe le famiglie. L’intimità dell’evento (poco più di cento invitati) ha reso l’atmosfera raccolta e carica di emozione. A guidare Federica lungo la navata è stato papà Salvatore, visibilmente commosso, mentre i flash immortalavano ogni dettaglio del suo passo deciso verso Gianmaria, elegantissimo nello smoking blu notte. In prima fila, molte facce note al pubblico televisivo: Antonella Fiordelisi, Giulia Cavaglià e altri ex “gieffini”, a testimoniare quanto il legame nato nei corridoi di Cinecittà sia rimasto vivo anche fuori. Le stories Instagram degli invitati hanno fatto il giro del web in tempo reale, catturando il primo bacio da sposati all’uscita dalla chiesa, accolto da una pioggia di riso e da un tramonto color corallo sullo sfondo.

