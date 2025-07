Personaggi tv. L’attrice italiana diventa mamma per la prima volta a 47 anni: il dolce annuncio – Nel mondo del cinema, l’aria è carica di attesa e felicità. Una delle attrici più amate ha finalmente deciso di svelare una notizia che molti aspettavano con ansia. Dopo anni di discrezione e silenzio, ha raccontato il suo lungo viaggio verso la maternità attraverso un’intervista rilasciata alla rivista francese Gala. Il lieto annuncio rappresenta il culmine di un desiderio profondo, coltivato con pazienza e speranza, e finalmente realizzato con l’aiuto della scienza e del suo partner di lunga data.

Leggi anche: Alessio e Sonia, la scoperta dopo “Temptation Island”

Leggi anche: “Temptation Island”, scandalo su una coppia: sarebbe già finita

L’attrice italiana diventa mamma per la prima volta a 47 anni: il dolce annuncio

Il percorso non è stato certo una passeggiata, come lei stessa ha spiegato. Due aborti spontanei hanno segnato un periodo difficile, fatto di incertezze e dolore, ma anche di grande determinazione: è in questo contesto che ha deciso di intraprendere la strada della fecondazione in vitro. “Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura”, ha dichiarato, sottolineando come non sia sempre possibile scegliere quando diventare madre, ma quanto sia essenziale il desiderio di esserlo. E lei, quel desiderio, non l’ha mai abbandonato.

Leggi anche: “Sandokan”, le prime immagini della serie tv con Can Yaman: la Tigre della Malesia torna a ruggire su Rai 1

Leggi anche: È la resa dei conti per Gi-hun: tutto quello che sappiamo su “Squid Game 3”

L’attrice e la gravidanza serena: tutti i dettagli

La gravidanza, a quanto pare, procede senza intoppi: “Non ho avuto problemi, diabete o insonnia”, ha detto con sollievo. Il piccolo è atteso per la fine dell’estate e la futura mamma si dichiara felice e grata per questa nuova avventura. Al suo fianco, ad ogni passo, c’è stato il suo compagno di sempre, Édouard Rigaud, avvocato francese che l’ha sostenuta lungo tutto il cammino. La coppia vive nel cuore di Parigi, nel pittoresco quartiere di Montmartre, costruendo un legame solido iniziato nel 2016, lontano dai riflettori e radicato nella quotidianità. Avete capito di chi stiamo parlando? Sì, proprio lei, la bravissima attrice Caterina Murino.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva