Personaggi tv. ”Veti su di me?”. Barbara D’Urso rompe finalmente il silenzio su Pier Silvio e Marina Berlusconi – È passato parecchio tempo da quando ha appreso, senza preavviso, che non avrebbe più condotto Pomeriggio 5. Né quello, né altri programmi Mediaset. E oggi Barbara d’Urso, con la voce di chi ancora fatica a credere a ciò che è accaduto, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Lo fa in un’intervista carica di emozioni al Corriere della Sera, dove smentisce in modo netto la versione ufficiale diffusa all’epoca: «Provo sgomento, e anche un po’ di rabbia. La cosa che mi ha ferita di più? Non aver potuto salutare il mio pubblico. Quella frase – “scelta concordata con l’azienda” – non corrisponde alla verità. Io non ho concordato nulla».

Da quel momento in poi, Barbara D’Urso ha scelto il silenzio. Solo in rarissime occasioni ha accennato alle ferite ancora aperte, come nel faccia a faccia con Mara Venier a Domenica In. Ma ora ha deciso di parlare, e di rispondere a una domanda che da tempo aleggia nel mondo dello spettacolo: è davvero vittima di veti politici o di influenze “pesanti” che hanno ostacolato il suo ritorno in tv?“Se ci fosse un veto, sarebbe gravissimo”, ha chiarito la conduttrice. A scanso di equivoci, lei mette subito in chiaro una cosa: «Non sono scomparsa volontariamente. Però ho scelto, in questi due anni, di starmene tranquilla. Di non replicare alle mille cose che sono state scritte su di me. Ho deciso di aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io mi considero una donna forte».

Quando Elvira Serra le chiede dei presunti veti politici che l’avrebbero tenuta lontana dalla Rai, la conduttrice non si tira indietro: «Se davvero esistesse un veto da parte di Forza Italia e Fratelli d’Italia per non disturbare i piani alti di Mediaset, sarebbe tremendo. Non posso credere che la principale azienda culturale pubblica italiana, sostenuta dal canone dei cittadini, possa piegarsi a logiche del genere. Sarebbe orribile». E in effetti, se fosse vero, lo sarebbe davvero. Ma sono solo voci. Nelle ultime settimane testate come Domani, Fanpage e Affari Italiani hanno riportato indiscrezioni su un possibile veto attribuito proprio a Marina Berlusconi. Un’ipotesi che Barbara d’Urso respinge con decisione: «Non ci credo. Sarebbe assurdo. Ho sempre avuto un rapporto di stima e affetto con tutta la famiglia Berlusconi. E continuerò ad averlo. Sono riconoscente, comunque vadano le cose». Poi le parole su Pier Silvio Berlusconi.

