Personaggi tv. Flirt in corso tra Belen e Olly? In che rapporti sono dopo il video insieme – L’eco del concerto di Marracash a San Siro continua a farsi sentire… ma non solo per la musica. Da quella serata è infatti iniziata a circolare con insistenza una voce che, a distanza di giorni, continua a tenere banco sui social: cosa bolle davvero tra Belen Rodriguez e Olly? I due sono stati visti insieme, vicinissimi, nel parterre dei vip. Un video virale ha fatto il giro del web e ha scatenato i fan. Ma da allora, tra silenzi, allusioni e canzoni ascoltate in loop, il gossip non si è più fermato.

Né Belen né Olly hanno mai parlato apertamente del loro presunto legame. Nessuna smentita, ma nemmeno conferme. E questo, si sa, per il gossip è come benzina sul fuoco. Intanto, Alessandro Rosica, esperto di cronache rosa, ha rivelato nuovi dettagli: sarebbe stato proprio Olly a stregare la showgirl “con le sue canzoni”, e pare che lei continui ad ascoltarle compulsivamente, come avrebbe ammesso in una storia su Instagram.

Un flirt già archiviato? «Solo il divertimento di una notte d’estate», dice Rosica

Secondo quanto raccontato da Rosica, tra i due non sarebbe scoppiato un amore vero e proprio, ma una breve scintilla estiva, destinata a spegnersi in fretta. “È già finita, era solo il divertimento di una notte d’estate”, scrive Rosica sui social, lasciando intendere che la frequentazione, se c’è stata, non abbia superato la fase iniziale. Un colpo di fulmine passeggero, insomma, che non avrebbe lasciato strascichi, se non nelle playlist di Belen.

