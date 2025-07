News tv. “Grande Fratello”, perché Mediaset ha deciso di raddoppiare: di mezzo Alfonso Signorini – Sarà un Grande Fratello… doppio. La prossima stagione televisiva vedrà una vera rivoluzione per il reality più longevo del piccolo schermo. Mediaset ha deciso: due edizioni distinte, due volti alla conduzione e un cambiamento che potrebbe segnare una svolta. Ma cosa c’è davvero dietro questa scelta? E perché si è deciso di rivedere radicalmente il format?

Secondo quanto trapela dagli ambienti vicini a Cologno Monzese, il GF si dividerà in due versioni completamente diverse tra loro. Da una parte, un’edizione “nip” – cioè con concorrenti non famosi – guidata da Simona Ventura, che dovrebbe debuttare già a settembre. Dall’altra, una versione più “gold”, vip e nostalgica, affidata come sempre ad Alfonso Signorini, attesa invece nel 2025. L’idea sarebbe quella di differenziare target, toni e linguaggio, mantenendo però un elemento fisso: la Casa di Cinecittà, che non subirà modifiche. Una scelta che punta a razionalizzare, ma anche a rilanciare un format che, negli ultimi anni, ha mostrato segnali di stanchezza negli ascolti.

Il cambio di passo: niente più maratone notturne

A cambiare, però, non sarà solo la struttura del programma. Secondo quanto riportato da Dagospia.it, Mediaset avrebbe deciso di mettere fine alle durate “monstre” che hanno caratterizzato le ultime stagioni. Niente più sei mesi ininterrotti davanti alle telecamere, niente più finali alle due di notte. L’intenzione dell’azienda sarebbe quella di accorciare sensibilmente la permanenza in Casa, ma anche ridurre la durata delle puntate serali, che spesso superavano le tre ore. Una scelta editoriale che punta a rendere il programma più agile e sostenibile, sia per chi lo fa, sia per chi lo guarda. Qui arriva il colpo di scena. Perché se la strategia sembra rispondere a logiche editoriali e di palinsesto, c’è chi sussurra che dietro questo “spacchettamento” del GF ci sia una richiesta ben precisa.

