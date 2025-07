“Incinta per la terza volta”: Belen, il gossip esplode e lei è costretta a parlare

Personaggi Tv. C’è chi sogna le sue vacanze in riva al mare e chi non perde occasione per commentare ogni dettaglio del suo look. Belen Rodriguez, regina indiscussa di stile e gossip, anche in modalità “off” non riesce proprio a stare lontana dai riflettori. In questi giorni di pausa ha scelto il mare cristallino della Sardegna per godersi momenti di relax insieme ai suoi figli, Santiago e Luna Marì. Ma neanche le onde del Mediterraneo riescono a coprire il rumore delle indiscrezioni che, come sempre, la inseguono ovunque.

Belen Rodriguez incinta? Il gossip corre veloce

Tutto è partito da una foto su Instagram: Belen al tramonto, in spiaggia, con indosso una salopette di jeans che lascia poco spazio all’immaginazione ma moltissimo ai commenti. “Ma sbaglio o è incinta?”, “È incinta di nuovo?” – sono solo alcune delle domande apparse sotto al post, dando il via all’ennesimo giro di speculazioni sulla sua vita privata.

In pochissime ore, l’ipotesi di una terza gravidanza ha iniziato a rimbalzare tra social e siti di gossip. Un déjà vu, per chi la segue da anni: basta un’ombra, un abito un po’ più morbido, o uno scatto in controluce per far divampare il chiacchiericcio online.

Vacanze in Sardegna con i figli per Belen Rodriguez

Nel frattempo, la showgirl si gode il sole e la tranquillità dell’isola insieme ai suoi due bambini. Secondo quanto condiviso da lei stessa su TikTok, questa vacanza ha un significato molto particolare: “È il primo sole che prendo dopo tre anni”, ha confessato, aggiungendo di aver affrontato momenti bui legati alla depressione, che le avevano impedito finora di godersi davvero una pausa.

Ma, come spesso accade, anche la serenità va a braccetto con la curiosità mediatica. Il settimanale Chi l’ha paparazzata in spiaggia in compagnia di Andrea Foriglio, osteopata e influencer, con cui ha condiviso qualche chiacchiera all’ombra di un ombrellone. Tra i due, al momento, nessun flirt ufficiale: sarebbero amici e si sarebbero incontrati per caso.

